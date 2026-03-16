ΠΑΣΟΚ: 174.813 μέλη ψήφισαν για σύνεδρους - «Σάρωσε» ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην Αρκαδία

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι κάλπες για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν και η μάχη των εντυπώσεων και των συσχετισμών μόλις ξεκίνησε με όλες τις εσωκομματικές πλευρές να παραδέχονται την καθαρή πρωτιά Ανδρουλάκη σε επιρροή συνέδρων, άνω του 60% - ίσως και 65%- και να ερίζουν για το ποια πλευρά, μεταξύ των Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου και Μανώλη Χριστοδουλάκη κέρδισε τη δεύτερη θέση.

Η μεγάλη συμμετοχή των μελών του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή ψηφοφορία για την εκλογή συνέδρων, με συνολικά 174.813 μέλη να ψηφίζουν στις κάλπες για τους εκπροσώπους στο Συνέδριο που θα διεξαχθεί 27-29 Μαρτίου στο ταεκβοντο, έφερε χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη, με κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης να τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι το κύτταρο της Δημοκρατικής παράταξης.



«Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό ότι ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου χτυπάει δυνατά και χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κύμα και εγγράφων νέων μελών.» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ του ΣΚΑΙ.

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στην Αρκαδία



Την ίδια ώρα η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου συνεχίζει να απασχολεί το εσωτερικό του κινήματος, με τον μέχρι πρότινος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να σαρώνει στις κάλπες της Αρκαδίας παρά την απουσία του. Πρώτος Σύνεδρος με 188 ψήφους εκλέχτηκε ο Γιάννης Νικολάου στενός συνεργάτης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και περιφερειακός σύμβουλος. Μάλιστα ο Βαγγέλης Γιαννακούρας που θα πάρει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου, φαίνεται ότι με δυσκολία θα εκλέγονταν σύνεδρος, αν δεν λάμβανε εξ οφίτσιο το εισιτήριο λόγω της θέσης του βουλευτή, αφού έλαβε 43 ψήφους και βρέθηκε στη 17η θέση κατά τη χθεσινή ψηφοφορία.

Κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη - Παναγιώτη Δουδώνη για τα μάτια του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Νέα τηλεοπτική κόντρα και άτυπο ντιμπέιτ προκάλεσε η εξέλιξη με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, μεταξύ του υπουργού υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, που βρέθηκαν με μερικά λεπτά διαφορά φιλοξενούμενοι στον Αντ1. Ο Παναγιώτης Δουδωνής χαρακτήρισε «φυσική εξέλιξη» τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη του υπουργού υγείας λίγα λεπτά μετά.

«Κάτσε ρε Δουδωνή. Πήγες στο ΠΑΣΟΚ προχθές είδες φως και μπήκες και λες για τον άνθρωπο που έχει κάτσει μαζί με άλλους και έχει δώσει τη μάχη να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ που είναι ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ και δεν έφυγε ούτε ένα 24ωρο.» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος όπως έχει ανακοινώσει θα ψηφίσει την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και στη συνέχεια θα παραδώσει την έδρα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.