ΠΑΣΟΚ: «Οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί»

«Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, Κυριάκος Μητσοτάκης, οδήγησαν τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «αρχικά μετά από προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την τροπολογία του 2021 με την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε στερήσει αναδρομικά από τους πολίτες που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ, το στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τον λόγο και τον χρόνο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προέβλεπε ο νόμος 2225/1994».

Σημειώνει ότι «παρά τη σαφή αυτή δικαστική κρίση του ΣτΕ, η κυβέρνηση και η ΕΥΠ δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου» και πως «για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο αναμένεται σύντομα να αποφανθεί για την άρνηση των ελληνικών Αρχών να τον ενημερώσουν για τους λόγους της παρακολούθησής του».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «υπό το πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση της παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη από την ΕΥΠ», καθώς «το ανώτατο δικαστήριο διέταξε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να διαβιβάσει στο ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας τον πλήρη υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο».

Σημειώνει δε ότι «η κρίση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Κουκάκη είναι ακόμη πιο προχωρημένη, καθώς δεν περιορίζεται στον έλεγχο της συνταγματικότητας του θεσμικού πλαισίου, αλλά επεκτείνεται σε ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο της ίδιας της παρακολούθησης». Αναφέρει επιπλέον ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας καθιστά σαφές ότι ακόμη και σε περίπτωση επίκλησης καταστροφής τού φακέλου, η ΕΥΠ υποχρεούται να γνωστοποιήσει το νομικό έρεισμα και να προχωρήσει στην ανασύστασή του. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αρχή ότι καμία κρατική Αρχή δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός λογοδοσίας όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους ιδιώτες που συνδέονται με τη λειτουργία του παράνομου λογισμικού Predator στη χώρα μας και την παρακολούθηση υπουργών και άλλων αξιωματούχων».

Υποστηρίζει πως «οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί».

Κατόπιν αυτών το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημειώνει ότι «θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και για να μπει οριστικό τέλος σε πρακτικές που τραυματίζουν τη δημοκρατία».

