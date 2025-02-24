Μόνη λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι η θεμελίωση μιας γενικά αποδεκτής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το ΥΠΕΞ προσθέτει ότι η Ελλάδα διαχρονικά στηρίζει την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και καταδικάζει τη χρήση βίας έναντι κυρίαρχων κρατών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Στη σημερινή επέτειο συμπλήρωσης τριών ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στεκόμαστε με θλίψη και σεβασμό μπροστά στις χιλιάδες συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους και με δέος προ των ανείπωτων καταστροφών που έχουν συντελεστεί.

Η σκέψη μας πηγαίνει και στους χιλιάδες ομογενείς μας στη Μαριούπολη και στις γύρω περιοχές, οι οποίοι βίωσαν τη φρίκη του πολέμου και συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειές του.

Η Ελλάδα διαχρονικά και ως ζήτημα αρχής στηρίζει την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και καταδικάζει κάθε χρήση βίας, αλλά και την απειλή χρήσης βίας έναντι κυρίαρχων κρατών.

Η μόνη λύση είναι η κατάπαυση των φονικών συγκρούσεων και η θεμελίωση μιας γενικά αποδεκτής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία».



