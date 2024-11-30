ΠΑΣΟΚ: Μια νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη με το Μετρό, χάρη στη διαχρονική συμβολή πολιτικών δυνάμεων και τοπικής κοινωνίας

Στην τελετή παράδοσης του Μετρό Θεσσαλονίκης παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Ευθύνης Υποδομών και Μεταφορών Αναστάσιος Νικολαΐδης και ο Γραμματέας του Τομέα Δημόσιων Υποδομών και Δικτύων Δημήτρης Σαρηγιάννης, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη.



Η παράδοση προς χρήση από τους πολίτες ενός εμβληματικού και καινοτόμου έργου, το οποίο αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω αναπτυξιακές προοπτικές στη Θεσσαλονίκη, να συμβάλλει στην άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και να λειτουργήσει καταλυτικά για την περιβαλλοντική και κοινωνική συνοχή του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα γεγονός ιστορικής σημασίας.

Πηγή: skai.gr

Ταυτόχρονα, η έναρξη λειτουργίας του Μετρό σηματοδοτεί και την επίσημη λήξη μιας μακράς περιόδου μεγάλης ταλαιπωρίας και σημαντικής όχλησης κατοίκων και επισκεπτών που μετέβαλε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη φυσιογνωμία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας έντονες δυσλειτουργίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.Για την ολοκλήρωση του έργου έχουν συμβάλλει διαχρονικά προηγούμενες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά των φορέων της Θεσσαλονίκης και της τοπικής κοινωνίας, η οποία μετά από την επίδειξη ιώβειας υπομονής, μπορεί πλέον να απολαύσει τα πρώτα χιλιόμετρα ενός σύγχρονου υπόγειου δικτύου μετακινήσεων.Η έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, όμως, η τεράστια καθυστέρηση και τα σημαντικά προβλήματα στην πορεία κατασκευής του, καθιστούν το συγκεκριμένο έργο ως παράδειγμα προς αποφυγή όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης εμβληματικών έργων στη χώρα μας. Αποτελεί χρέος των πολιτικών δυνάμεων να διασφαλιστεί ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν πολυετείς καθυστερήσεις σε έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής πολιτών και λειτουργούν καταλυτικά στην αναπτυξιακή προοπτική τοπικών κοινωνιών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.