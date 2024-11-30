Κασσελάκης στον ΣΚΑΪ: «Σύντομα το  ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας»

«Έχουμε περάσει από το στάδιο του Αρείου Πάγου και προχωράμε στην εσωτερική οργάνωση και σύντομα θα γίνει το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας» ανακοίνωσε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του Κινήματος, Στέφανος Κασσελάκης.

«Βάση ανθρώπων από ολόκληρη την επικράτεια και την ομογένεια στηρίζει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην πολιτική , ένα Κίνημα που δημιουργήθηκε από τους αποκλεισμένους στον δρόμο, έξω από μία πόρτα, που θέλουν να σπάσουν τους τοίχους που έφτιαξαν οι λίγοι για εκείνους» τόνισε.

«Αυτή τη στιγμή το κίνημα αριθμεί 30.000 μέλη και στόχος είναι μέσα στο 2025 τα 100.000 μέλη» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Για τους ανεξαρτοποιημένους βουλευτές Παππά, Σαρακιώτη, Αποστολάκη: «Θα συνεργαστώ με όλους τους δημοκράτες, προοδευτικούς βουλευτές».

Τι πήγε στραβά:

«Δεν στηρίχθηκα από τον προκάτοχό μου, τον κύριο Τσίπρα, την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την κέρδισα με την αξία μου» είπε ο Στέφανός Κασσελάκης.

«Προσωπικά γνώριζα την μομφή που ένα χρόνο έτρεχα σε όλη τη χώρα για να αναδιοργανώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πρώτη στιγμή τότε έβγαιναν πρωτοκλασάτα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ με βαριές κατηγορίες ενάντια στο πρόσωπό μου. Ακολούθησε διάσπαση επειδή μερικοί έχασαν και αποφάσισαν να φύγουν. Πήγαμε στα Χριστούγεννα που έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε το δώρο των υπαλλήλων των δύο κομματικών μέσων. Μετά πήγαμε σε ένα συνέδριο αμφισβήτησης και τελικά – ενώ κρατήσαμε αξιοπρεπώς τη δεύτερη θέση – το κόμμα ξέμεινε από χρήματα» είπε.

«Στο τέλος της ημέρας είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν έχει πάρει ένα ευρώ από το κόμμα του και το κράτος» δήλωσε.

Για το πόθεν έσχες: «Θα πάω δικαστικά με τον Πολάκη».

Πηγή: skai.gr

