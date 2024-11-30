«Οι παλινωδίες του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις οικονομικές του προτάσεις δεν έχουν τελειωμό. Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τι έχει πει το ΠΑΣΟΚ του (αναβαπτισμένου) Ανδρουλάκη μέσα σε μία εβδομάδα, αλλά θα το επιχειρήσουμε» τόνισε σε ανάρτηση του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, αναφερόμενος σε προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία.

Ο κ.Ρωμανός σημείωσε ότι το προηγούμενο Σάββατο ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε μείωση ΦΠΑ κατά 2 μονάδες που θα επαναξιολογηθεί σε 3 χρόνια και επισήμανε:

«Όταν του είπαμε πως αυτό το μέτρο από μόνο του κοστίζει 3 δις και ρωτήσαμε πού θα τα βρει, βγήκε ο κ. Τσουκαλάς να μας εξηγήσει ότι η μείωση θα είναι τμηματική και βάσει μελέτης που θα επαναξιολογείται ανά 3μηνο ή/και ανά έτος, αμφισβητώντας παράλληλα την κοστολόγηση των 3 δις (1,5 ανά μονάδα ΦΠΑ), αλλά χωρίς να μας λέει πόσο το κοστολογούν οι ίδιοι, αφού αυτό θα το έδειχνε η μελέτη που δεν έχει γίνει ακόμα και ποτέ δεν καταλάβαμε αν θα προηγηθεί της μείωσης ή όχι».

Στη συνέχεια-συνέχισε ο κ.Ρωμανός- «το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μέγας μας είπε ότι τελικά δεν προτείνουν μείωση ΦΠΑ 2%, αλλά 6% στα τρόφιμα. Μέτα βγήκε ο κ. Νικητιάδης και αποκάλυψε αυτό που έκρυβαν επιμελώς: Ότι τα 4 δις που κοστίζουν συνολικά οι οικονομικές τους προτάσεις (εκ των οποίων τα 3 δις είναι από τη μείωση ΦΠΑ κατά δύο μονάδες) θα έρθουν από αύξηση φόρων. Εχθές βγήκε πάλι ο κ. Τσουκαλάς για να εξηγήσει ότι η αύξηση φόρων που προανήγγειλε ο κ. Νικητιάδης αφορά τους φορολογικούς συντελεστές των μερισμάτων άνω των 100.000 ευρώ χωρίς να είναι σε θέση να απαντήσει ούτε πόσες επιχειρήσεις αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, ούτε πόσα έσοδα θα εισφέρει. Προφανώς, μέσα στα πολλά που δεν γνωρίζει ο κ. Τσουκαλάς είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η μείωση του φόρου στα μερίσματα όχι μόνο δεν μείωσε τα έσοδα αλλά τα αύξησε».

Τέλος αναφέρθηκε και σε δηλώσεις του κ.Μάντζου λέγοντας ότι «σήμερα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της κοροϊδίας των πολιτών, παραδεχόμενος ότι δεν υπάρχει καμία κοστολόγηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και ότι θα περιμένουμε μέχρι να κατατεθούν προεκλογικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να τις κοστολογήσει αυτό!»

Και κατέληξε:

«Τελικά, μάλλον είναι επιεικής ο χαρακτηρισμός «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» γιατί… αδικεί ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.