ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Δεν αμφιβάλλουμε για λανθασμένη κοστολόγηση προτάσεων ΣΥΡΙΖΑ από ΓΛΚ

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πλέον για τη λανθασμένη κοστολόγηση συγκεκριμένων μέτρων των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ από το ΓΛΚ», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Σε ανακοίνωση του αναφέρει ειδικότερα ότι ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, είπε το πρωί ότι «το λάδι συμμετέχει στον πληθωρισμό τροφίμων κατά 22%».

Όμως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «όπως φαίνεται από τον πίνακα excel της ΕΛΣΤΑΤ έχει στάθμιση 9,39 τοις χιλίοις με το σύνολο των τροφίμων να έχει στάθμιση 219,79 τοις χιλίοις στο σύνολο του πληθωρισμού. Με μια απλή διαίρεση καταλήγουμε στο ότι αντί για 22% που λέει ο υφυπουργός οικονομικών και προϊστάμενος του ΓΛΚ το σωστό ποσοστό συμμετοχής του λαδιού είναι 4,27%». Κατόπιν αυτού σχολιάζει ότι «δεν έχουμε καμία αμφιβολία πλέον για τη λανθασμένη κοστολόγησή συγκεκριμένων μέτρων των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ από το ΓΛΚ».

Πηγή: skai.gr

