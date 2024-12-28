Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι μέρες των γιορτών βρίσκουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Μια ανάσα απαραίτητη καθώς στο ημερολόγιο του 2025 υπάρχουν ήδη κυκλωμένες ημερομηνίες για συνεδριάσεις που αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμους σταθμούς για την πράσινη παράταξη.

Πολιτικό συμβούλιο ΠΑΣΟΚ - Παραμένει σε εκκρεμότητα

Σε εκκρεμότητα παραμένει η σύγκληση του Ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος, καθώς το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε τελευταία φορά την Τετάρτη 19 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές εν μέσω αναταράξεων, εσωστρέφειας και αμφισβήτησης στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη. Πολύπειρα στελέχη έριξαν σφοδρά πυρά τότε στην ηγεσία για τον τρόπο που οδηγήθηκε το κόμμα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και για τα αποτελέσματα της κάλπης. Το σφυροκόπημα που δέχτηκε ο Πρόεδρος για έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων αποτέλεσε για πολλούς τη θρυαλλίδα των εξελίξεων για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να οδηγήσει θεσμικά και συγκροτημένα το ΠΑΣΟΚ σε εσωκομματικές κάλπες. Αμέσως μετά την αναβάπτιση του ο Πρόεδρος δημιούργησε άλλο όργανο το εννεαμελές Πολιτικό Κέντρο με τις πληροφορίες την περίοδο μετά τις εσωκομματικές εκλογές να κάνουν λόγο για επικείμενη συνεδρίαση και του Πολιτικού Συμβουλίου, με το 2024 πάντως να μας αποχαιρετά χωρίς την πραγματοποίηση του και πολλούς πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη να αναρωτιούνται πότε και αν τελικά θα συνεδριάσει το όργανο με το νέο έτος. Μπορεί η δημοσκοπική άνοδος του κόμματος, η κατάκτηση της θέσης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και η αδιαμφισβήτητη νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη να έχουν βάλει σε «χειμερία νάρκη» την οποία εσωκομματική αμφισβήτηση όμως θεωρείται βέβαιο ότι οι διαφορετικές φωνές θα εκφραστούν θεσμικά στη συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου, και θα ακουστούν οι απόψεις μελών του Πολιτικού Συμβουλίου που βρέθηκαν απέναντι στον Πρόεδρο στην εσωκομματική κούρσα όπως η Τόνια Αντωνίου, ο Πέτρος Ευθυμίου, ο Χάρης Καστανίδης, η Χαρά Κεφαλίδου, ο Πάρης Κουκουλόπουλος ,η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, ο Απόστολος Πάνας, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Κεντρική επιτροπή τον Γενάρη

Δεδομένο θεωρείται ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τις εσωκομματικές εκλογές και την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία, και μια ευκαιρία για όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ να αναπτύξουν τις θέσεις και την στρατηγική τους για την επόμενη μέρα του κινήματος. Το ΠΑΣΟΚ με τις πρωτοβουλίες και τις τροπολογίες που καταθέτει για κοινωνικά ζητήματα έχει καταφέρει να είναι και στην πράξη ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ διαμηνύουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και ο στόχος είναι η προσπάθεια να ενταθεί. Η εκτίμηση είναι πως οι ζυμώσεις που θα γίνουν στην Κεντρική Επιτροπή θα συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο όργανο θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και στελέχη που έχουν διατυπώσει διαφορετικές απόψεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ομάδα του, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών. Οι περισσότεροι τοποθετούν την σύγκληση του οργάνου σε ημερομηνία κοντά στις 20 Ιανουαρίου. Πάντως δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα για το πότε ο πρόεδρος θα λάβει την απόφαση και θα ανακοινωθεί ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Σε αυτή την περίπτωση είτε η ανακοίνωση γίνει σε ενδεχόμενη συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου, είτε στην Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιανουαρίου, είτε σε συνεδρίαση οργάνου σε επόμενο διάστημα τα όργανα που είναι σε λειτουργία ουσιαστικά χάνουν την ισχύ τους και το κόμμα οδηγείται θεσμικά στο Οργανωτικό Συνέδριο.

Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας - Η στάση του ΠΑΣΟΚ

Το Π ΑΣΟΚ αποφάσισε να κινηθεί θεσμικά στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, αντιστάθηκε στην προεδρολογία αλλά και στις σειρήνες εκ δεξιών και Αριστερών να πάρει θέση έως τώρα. Η μοναδική προϋπόθεση για στήριξη σε πρόσωπο που έχει θέσει στην δημόσια σφαίρα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι οι ρίζες στην Κεντροαριστερά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση για το χειρισμό και τα πρόσωπα θα ξεκινήσει στην Χαριλάου Τρικούπη με την επιστροφή από τις γιορτές. Πάντως αυτή την ώρα φαίνεται πως όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Δεν αποκλείεται να προτείνει εγκαίρως κάποιο πρόσωπο για το Ανώτατο Πολιτειακό Αξίωμα η Χαριλάου Τρικούπη σε μια προσπάθεια επίδειξης ισχύος απέναντι τον Σύριζα και στην μάχη για την επικράτηση στην Κεντροαριστερά, ούτε όμως κανείς μπορεί να βγάλει από το κάδρο το ενδεχόμενο στο ΠΑΣΟΚ να περιμένουν την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να τοποθετηθούν και να κάνουν την δική τους πρόταση σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με την επιλογή του Πρωθυπουργού. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα και αν η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ανανέωση της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου δεν είναι αυτονόητη και χωρίς συζήτηση η στήριξη από την Χαρίλαου Τρικούπη. Όπως μεταφέρουν στενοί συνεργάτες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ η στήριξη της συγκεκριμένης υποψηφιότητας θα είναι μια πιο εύκολη επιλογή με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ την ψήφισε την προηγούμενη φορά. Η εσωκομματική αντιπολίτευση ωστόσο του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις εσωκομματικές κάλπες φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη , να εγείρει θέματα κράτους δικαίου και στελέχη να αποτιμούν με αρνητικό πρόσημο την θητεία της νυν ΠτΔ. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να εκφράσουν τις απόψεις τους για το ζήτημα στις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, εφόσον η επικαιρότητα το επιβάλλει.

Πολιτικό συνέδριο ή συνδιάσκεψη την Άνοιξη

Η συνεδρίαση της Άνοιξης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εντός αλλά και εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Οι θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος θα βρεθούν προ ημερήσιας διάταξης, όμως είναι σίγουρο ότι την επικαιρότητα θα απασχολήσουν οι νέες αφίξεις στελεχών που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη για «αμφίπλευρη διεύρυνση». Πολλοί υποστηρίζουν ότι θα είναι μια ευκαιρία για στελέχη αλλά και πρώην βουλευτές άλλων κομμάτων, που επιχειρούν να βρουν κοινό βηματισμό με το ΠΑΣΟΚ, να συμμετέχουν στην συνδιάσκεψη του κινήματος την Άνοιξη. Ήδη αρκετοί ποντάρουν στην εμφάνιση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανεξάρτητου Πέτρου Παππά στις διαδικασίες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι τις θέσεις τους θα μπορούσαν να παρουσιάσουν η Ράνια Θρακιά αλλά και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Η περίπτωση του Γιάννη Σαρακιώτη αν και εφόσον θελήσει να ανέβει στο άρμα του ΠΑΣΟΚ και να κατέβει ως υποψήφιος με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην εκλογική του Περιφέρεια , δηλαδή την Φθιώτιδα, αναμένεται να προκαλέσει κραδασμούς στην Χαριλάου Τρικούπη με δεδομένο ότι την έδρα για το ΠΑΣΟΚ διεκδικούν με αξιώσεις στελέχη της πράσινης παράταξης, αναμεσά τους ο πρώην βουλευτής Νίκος Τσώνης αλλά και ο Βαγγέλης Τσόγκας, μέλος της ΚΕ ΠΑΣΟΚ και εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη.

Θα έχουν προηγηθεί τα ανοιχτά Περιφερειακά Συνέδρια σε όλη την Ελλάδα στα οποία θα τεθούν ζητήματα που απασχολούν την κάθε περιοχή . Η ατζέντα θα δημιουργηθεί μετά τις εισηγήσεις των κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ που έχουν ήδη σαρώσει την χώρα. Μάλιστα δεν αποκλείεται στελέχη που φλερτάρουν με την ιδέα να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ, να πραγματοποιήσουν δυναμικές εμφανίσεις ήδη από τα Περιφερειακά συνέδρια του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην περιοχή τους.

Οργανωτικό συνέδριο καλοκαίρι η φθινόπωρο

Τελευταίος σταθμός το Οργανωτικό Συνέδριο του κόμματος που θεωρείται και η πιο κρίσιμη συνεδρίαση καθώς είναι το συνέδριο που έχει την νομιμοποίηση να αλλάξουν όλα στο κόμμα. Στο τραπέζι πολλές ημερομηνίες με αλλά στελέχη να εκτιμούν ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι και άλλους να το τοποθετούν το Φθινόπωρο. Εκεί θα γίνει εκλογή νέου Γραμματέα με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο να αποχωρεί από την θέση που διατηρεί από τον Ιούνιο του 2022 μετά την σαρωτική νίκη του με την στήριξη του 88% της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί εκτιμούν ότι θα διεκδικήσει μια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα προηγηθεί η εκλογή νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

