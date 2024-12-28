Το στοίχημα των μη κρατικών πανεπιστημίων - Μια κομβική κυβερνητική επιλογή θα κριθεί στην αυγή του νέου έτους

Της Δώρας Αντωνίου

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, που θα τρέξει τους πρώτους δύο μήνες του νέου έτους, διαμορφώνει το πλαίσιο πάνω στο οποίο αναμένεται σκληρή πολιτική αντιπαράθεση το προσεχές διάστημα. Για την κυβέρνηση είναι ένα σημαντικό στοίχημα να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων από υψηλού κύρους εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Είναι το πεδίο πάνω στο οποίο θα κριθεί η επιτυχία μιας από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αποφάσισε να νομοθετήσει, παρά τις ισχυρές ενστάσεις που διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση. Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση, θα δοκιμαστεί στην πράξη το εγχείρημα.

Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίμηνο για την εκπαίδευση, δίνοντας το στίγμα της σημασίας που θα έχουν οι εξελίξεις. Ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει εμφανιστεί σε δημόσιες τοποθετήσεις του αισιόδοξος για την επιτυχία της προσπάθειας, ενώ από το βήμα της Βουλής μίλησε πρόσφατα για ένα ταμπού που θα δούμε μέσα στο 2025 να σπάει, με την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Με την είσοδο της νέας χρονιάς, λοιπόν, θα δοκιμαστεί στην πράξη, στην εφαρμογή του, το νομοθετικό πλαίσιο που η κυβέρνηση θεσμοθέτησε, προχωρώντας ένα ζήτημα, το οποίο για αρκετά χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο συζητήσεων, χωρίς να γίνεται το επόμενο βήμα.

Είναι ένα από τα κεντρικά θέματα που αναμένεται να μας απασχολήσουν με την έναρξη της νέας χρονιάς. Από την πλευρά της κυβέρνησης θα επιδιωχθεί να δοθεί το μήνυμα της φυγής προς τα εμπρός με όχημα τις μεταρρυθμίσεις που τολμά, μη διστάζοντας ακόμα και να συγκρουστεί με παγιωμένες νοοτροπίες και ισχυρές μειοψηφίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιβεβαιωθεί έμπρακτα μεγάλο ενδιαφέρον από σημαντικά πανεπιστήμια σε πρώτο χρόνο, και σε δεύτερο χρόνο να δικαιωθούν οι προσδοκίες ότι η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει φοιτητές τρίτων χωρών και να καταστεί περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ήδη γίνεται λόγος για μια «θερμή» περίοδο με την έναρξη της νέας χρονιάς. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούν το αφήγημα της κυβέρνησης και έχουν δημοσίως εκτιμήσει ότι είναι υπεραισιόδοξες οι προσδοκίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η απόφαση για νομοθέτηση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ έχουν θέσει και ζητήματα συνταγματικότητας, παραπέμποντας στο άρθρο 16 του Συντάγματος.

Όλη αυτή η συζήτηση αναμένεται ότι θα επανέλθει στο προσκήνιο το προσεχές διάστημα, καθώς το ζήτημα αποδεδειγμένα προσελκύει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.