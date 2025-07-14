«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή τη σοβαρή υπόθεση. Δεν την υποτιμούμε», δήλωσε στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η κ. Σδούκου ανέφερε ότι η υπόθεση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη για τρία βασικά πράγματα:

1. Να μην ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο φαινόμενο διαφθοράς και διαπλοκής στις αγροτικές επιδοτήσεις

2. Να επιστραφεί πίσω κάθε ευρώ που δόθηκε αχρεωστήτως.

3. Να ενισχυθεί η διαφάνεια στον αγροτικό τομέα, χωρίς «παραθυράκια» εκμετάλλευσης και να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας σε νέες υγιείς βάσεις.

Ως απάντηση, η κυβέρνηση προχώρησε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενισχύοντας τον έλεγχο και την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

«Η ομάδα έργου που έχει συγκροτηθεί εργάζεται εντατικά πάνω στο σχέδιο ελέγχου και ανάκτησης των χρημάτων. Ήδη εντοπίζονται τα ΑΦΜ με τα μεγαλύτερα ποσά και η διαδικασία θα κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς», τόνισε.

Η κ. Σδούκου ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα θα προσβάλει το πρόστιμο των 412 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τεκμηριωμένους νομικούς λόγους, ενώ εκφράστηκε η ελπίδα για μείωσή του.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι φαινόμενα διαφθοράς και κατάχρησης δεν είναι μεμονωμένα και έχουν αποκαλυφθεί στο παρελθόν σε τομείς όπως η υγεία (συνταγογραφήσεις), τα τελωνεία, η πολεοδομία, η αστυνομία και οι φυλακές, δείχνοντας ότι το πρόβλημα έχει πλοκάμια σε διάφορες εκφάνσεις.

«Ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά. Η κοινωνία έχει πλέον άλλες απαιτήσεις. Ναι, υπάρχουν ευθύνες. Και ως Νέα Δημοκρατία δεν αποποιούμαστε αυτές που μας αναλογούν. Έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερα. Όπως έχουμε κάνει περισσότερα και με πετυχημένο τρόπο σε άλλες περιπτώσεις εκσυγχρονισμού της εικόνας του κράτους», παραδέχθηκε η κ. Σδούκου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Προτεραιότητά μας η αποτροπή της μεταναστευτικής οδού από τη Λιβύη προς την Κρήτη»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε εκτενώς στο μεταναστευτικό ζήτημα και ειδικότερα στις αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση και αποφασιστική διαχείριση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η αποτροπή της παγίωσης μιας νέας μεταναστευτικής οδού από τη Λιβύη προς την Κρήτη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διμερούς συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές για την αναχαίτιση των ροών.

Έκανε ειδική αναφορά στην προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη, όπου θα τεθεί με σαφήνεια το ζήτημα των μεταναστευτικών πιέσεων.

«Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις αφίξεις από τη Λιβύη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνιμα μια πύλη εισόδου μεταναστών που περνούν από εδώ για να φτάσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται μία ενιαία και αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κρήτη, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με τις τοπικές αρχές του νησιού, ώστε η διαχείριση της κατάστασης να γίνει χωρίς να διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή.

«Η κατάσταση στην Κρήτη είναι δύσκολη ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής περιόδου. Οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους σε μια κλειστή δομή. Ωστόσο, μπροστά σε μια έκτακτη συνθήκη, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε, ήταν επιβεβλημένο η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να λάβουν αποφάσεις για την προστασία της χώρας», υπογράμμισε.

Τόνισε ακόμη ότι τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης, αποδεκτής τόσο από τις τοπικές κοινωνίες όσο και λειτουργικής σε επίπεδο επιχειρησιακό.

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για υπεύθυνη και ρεαλιστική διαχείριση του μεταναστευτικού, χωρίς αιφνιδιασμούς και με απόλυτο σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και με αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.