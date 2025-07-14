Τσιόδρας σε Κομισιόν: Να αντιμετωπιστεί η κατάχρησης ενδείξεων ΠΟΠ και η παραποίηση προϊόντων που πλήττουν παραγωγούς

Αποφασιστική αντιμετώπιση της κατάχρησης των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), και της παραποίησης τροφίμων και ποτών, που πλήττουν τους Έλληνες και Ευρωπαίους παραγωγούς, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα ρωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να αντιμετωπίσει τις εισαγωγές παραποιημένων προϊόντων, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τους Έλληνες και Ευρωπαίους παραγωγούς.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει ότι προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις, όπως το ελαιόλαδο, το κρέας, το τυρί, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα ποτά, όπως η μπύρα και το κρασί, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην παραποίηση. Ενδεικτικά σημειώνει ότι τα οινοπνευματώδη ποτά αντιμετωπίζουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παραποίησης σε σύγκριση με άλλα προϊόντα.

Επίσης, αναφέρεται συγκεκριμένα στον οικονομικό αντίκτυπο, αφού μόνο στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, χάνονται 49 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις και πάνω από 200 θέσεις εργασίας, ενώ στην ΕΕ, οι ετήσιες απώλειες πωλήσεων ανέρχονται σε 2.289 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι χάνονται 5.700 θέσεις εργασίας μόνο στον τομέα αυτό.

Υπογραμμίζει, δε, ότι τα φαινόμενα αυτά πλήττουν ανεπανόρθωτα τους παραγωγούς, αποτελώντας παράλληλα σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένες πρακτικές των εγκληματικών δικτύων, όπως η παραποίηση των ετικετών και των συσκευασιών και η παραποίηση προϊόντων με επικίνδυνες ουσίες.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι η Κομισιόν πρέπει να λάβει μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάχρηση γεωγραφικών ενδείξεων και να ενισχυθούν η διασυνοριακή συνεργασία και η επιβολή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της παραποίησης.

Πηγή: skai.gr

