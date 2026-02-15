ΠΑΣΟΚ: Η σύνθεση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων

Τη συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην οποία συμμετέχουν οι:

Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ

Έλενα Αναστασίου

Ηλίας Αποστολάκης

Πόπη Γερακούδη

Γεωργία Καζά

'Αρης Καρβούνης

Τάσος Κουρκούτας

Νίκος Μήλης

Έφη Μπέκου

Νίκος Μπελιβάνης

Κώστας Πανδής

Κώστας Παπαδημητρίου

Όλγα Ρενταρή

Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης

