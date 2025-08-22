Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τον τόνο της σκληρής αντιπολιτευτικής γραμμής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ με την έναρξη των εργασιών της Βουλής έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την Κυβέρνηση για αλαζονεία και αναποτελεσματικότητα.

«Η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι εξοργιστική. Πανηγυρίζουν, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και η φωτιά μπήκε μέσα σε συνοικίες της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Πέρυσι συνέβη το ίδιο σε δήμους της Αθήνας. Γιατί άραγε πανηγυρίζουν;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στήριξε τους πυροσβέστες και τον καθημερινό αγώνα τους και δήλωσε ότι είναι στο πλευρό τους για το αίτημα τους για επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενώ κάλεσε την Κυβέρνηση να στηρίξει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τους εποχικούς πυροσβέστες.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημά τους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πρέπει να λύσουμε το θέμα των εποχικών πυροσβεστών. Είναι άνθρωποι, που έχουν πια εμπειρία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να στηρίξει την τροπολογία μας, για να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε και τον χειμώνα και το καλοκαίρι» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να πιάσουν το νήμα της σκληρής κριτικής στην Κυβέρνηση από κει που το άφησαν με το κλείσιμο της Βουλής και να αξιοποιήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα που διαθέτουν στη φαρέτρα τους προκειμένου να ανατρέψουν το «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» όπως χαρακτηρίζουν την ψηφοφορία για τις προτάσεις προανακριτικής για τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Η οδηγία είναι σαφής από τα κεντρικά, στις 25 Αυγούστου όλοι θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους και έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Στόχος του ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύει τις αδυναμίες του κυβερνητικού έργου σε κάθε ευκαιρία, με τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη να εξετάζουν τη στρατηγική τους. Στο τραπέζι η δημιουργία σύντομων βίντεο που θα ρίχνουν πυρά στην Κυβέρνηση για αστοχίες σε διαφορετικούς τομείς της πολιτικής, ή ακόμα και διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου από τους τομείς του ΠΑΣΟΚ όπου θα παρουσιάζονται οι αβελτηρίες της Κυβέρνησης και οι πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι τελικές αποφάσεις για τη στρατηγική μέχρι την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Το βλέμμα πάντως είναι στραμμένο στην «πολιτική αλλαγή».

Πηγή: skai.gr

