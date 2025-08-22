Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος. Υπέστη ανακοπή καρδιάς στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, δυστυχώς όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλε σύσσωμη η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν στην ακτή Καλογριάς Χαλκιδικής, για διακοπές με την οικογένειά του. Λίγο μετά το πρωινό του μπάνιο και ενώ κατευθυνόταν προς το ξενοδοχείο του, ένιωσε μια αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας κι ένας γιατρός που βρίσκονταν στην παραλία και ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια ανταπόκριση.

Μετά από 20 περίπου λεπτά ήρθε και το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και επί 40 λεπτά προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγο πριν τις 17.30 μία νεκροφόρα παρέλαβε τη σορό του και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Διαβατών για νεκροψία – νεκροτομή.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στον τόπο καταγωγής του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, συγγενείς και φίλοι είναι συντετριμμένοι από τον αδόκητο χαμό του.

Το Σάββατο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο (23/08) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον «Ψηλό», όπως ήταν το προσωνύμιο του. Αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διατηρούσε διαρκή παρουσία στον τόπο του, με βαθιές ρίζες και ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία της Ημαθίας. Η θλίψη και η συγκίνηση είναι έκδηλες τόσο στην Αλεξάνδρεια, από όπου καταγόταν, ενώ το χωριό του ήταν η Κυψέλη Αλεξάνδρειας, όσο και στη Βέροια όπου γεννήθηκε και γενικότερα σε όλη την Ημαθία, όπου η αυτοδιοίκηση, φορείς και απλοί πολίτες εκφράζουν βαθύ πένθος.

Η μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα παραμείνει ζωντανή, όπως λένε σε φορτισμένο κλίμα οι κάτοικοι.

Τονίζουν ότι η Αλεξάνδρεια, η Βέροια και η περιοχή ολόκληρη θα τον θυμούνται με σεβασμό και συγκίνηση, ενώ μιλούν για την ευγένειά του και το ανθρώπινο πρόσωπο που χαρακτήριζε τη δημόσια στάση του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.