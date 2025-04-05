Μητσοτάκης για youth pass: Εργαζόμαστε για περισσότερες ευκαιρίες για καλές δουλειές

Αν έχεις γεννηθεί το 2005 ή το 2006, έχεις 150 ευρώ και μάλλον δεν το ξέρεις καν δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok για τους δικαιούχους των 150 ευρώ του youth pass, δηλαδή τους νέους που έχουν συμπληρώσει το 18ο και 19ο έτος της ηλικίας τους.

Σε αυτήν ο πρωθυπουργός ενημερώνει τους νέους ότι η πλατφόρμα για τις σχετικές αιτήσεις άνοιξε, και πως το youth pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων στον τουρισμό, τον πολιτισμό και στις μεταφορές.

«Ξέρω ότι είναι μια μικρή συμβολική κίνηση, αλλά ταυτόχρονα εργαζόμαστε για καλύτερα σχολεία, καλύτερα πανεπιστήμια, για περισσότερες ευκαιρίες για καλές δουλειές» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

