Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, σε παρέμβασή του μέσω βίντεο στο αγροτικό συνέδριο των Πανελλήνιων Συνδέσμων Αγροτικών Θεμάτων και Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, το οποίο διεξάγεται στα Τρίκαλα.

«Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ελληνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή είναι τεράστια» επεσήμανε ο κ. Καραμανλής και ανέλυσε σε τέσσερις άξονες την ανάγκη στήριξης του αγροτικού κόσμου και της ελληνικής περιφέρειας. Επίσης σκιαγράφησε την επόμενη μέρα στην ΚΑΠ μετά το 2027, τη φυγή των νέων από την ύπαιθρο και πρότεινε δέσμη μέτρων για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.

Δείτε το βίντεο από την ομιλία του Κώστα Καραμανλή:

Κλείνοντας, την ομιλία του ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε:

«Τώρα περισσότερο από ποτέ απαιτείται εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου. Με μακροχρόνια διάσταση. Μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους. Πάνω απ’ όλα με διακομματική συνεννόηση και συναίνεση.

Το διακύβευμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για να το αγνοήσουμε ή ακόμη και να το υποτιμήσουμε.

Σε μια συγκυρία αβεβαιότητας και ανασφάλειας πρέπει να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε την κοινωνική ειρήνη, την δικαιοσύνη, την συνοχή.

Σε ένα διεθνές πλαίσιο αναστάτωσης, συγκρούσεων και υπαρκτών απειλών η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή και ικανή να απαντά σε προκλήσεις και αμφισβητήσεις των δικαίων της.

Με την κοινωνία όρθια, με την Περιφέρεια ζωντανή, καλούμαστε να διασφαλίσουμε το μέλλον της Πατρίδας μας.»

Πηγή LarissaNet.gr

