ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ πάει από φιάσκο, σε Βατερλό στην εξωτερική πολιτική»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα πάει από φιάσκο σε Βατερλό στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αυτό είναι πανθομολογούμενο. Ο κ. Μαρινάκης, όμως, συνεχίζει να είναι στον κόσμο του», τόνισε και πρόσθεσε «τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει, όσα δεν πέτυχε για ολόκληρες δεκαετίες».

Και συνεχίζει: «Αναγνωρίζει συνεπώς ως "επιτυχία" τη διαπραγμάτευση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά από μηδενική βάση μετά την απόφασή του αιγυπτιακού δικαστηρίου;

Αναγνωρίζει ως "επιτυχία" την αλλαγή πλεύσης του καθεστώτος της Ανατολικής Λιβύης και του κ. Χαφτάρ που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποδεχόταν ως σύμμαχο στην Αθήνα;

Είναι "ικανοποιημένη" η κυβέρνηση για την πανηγυρική είσοδο της Τουρκίας μέσω των εταιρειών της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας;

Έχει μήπως σήμερα πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου ανοικτά της Κάσου;»

