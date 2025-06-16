Βίντεο στο Tiktok ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έναρξη αποστολής κατ΄ οίκον φαρμάκων υψηλού κόστους σε 120.000 ασθενείς.

Όπως αναφέρει πρωθυπουργός πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα ασθενών που επισκέπτονταν κάθε μήνα τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και το οποίο γίνεται πραγματικότητα.

Το μόνο που χρειάζεται ο ασθενής είναι η ηλεκτρονική συνταγή, η άυλη γνωμάτευση και να έχει ενεργοποιήσει στην υπηρεσία αποστολής κατ΄ οίκον ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

Οι συνταγές ελέγχονται και εκτελούνται από φαρμακοποιούς ενώ η διακίνηση των φαρμάκων γίνεται από πιστοποιημένη εταιρεία.

Κλείνοντας το βίντεο ο κ. Μητσοτάκης και απευθυνόμενος στους θεατές, τους παρακινεί με χιούμορ να «βοηθήσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες να εγγραφούν στην πλατφόρμα».

Δείτε το βίντεο του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

