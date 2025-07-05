ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Aπενεργοποιήθηκαν οι ψηφιακές πλατφόρμες των πληρωμών

Για «ανεξήγητη απενεργοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών δημοσιοποίησης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω του σκανδάλου», κάνει λόγο σε σχετική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όπως καταγγέλλεται από τον Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής & Δικτύων, τις τελευταίες ώρες, παραμένουν μη προσβάσιμες οι δύο βασικές ψηφιακές πλατφόρμες του ΟΠΕΚΕΠΕ:

• η transpay.opekepe.gr, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται τα ποσά ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος, και

• η dip.opekepe.gr, που αφορά τη δημοσιοποίηση των συνολικών πληρωμών του Οργανισμού.

Η πρόσβαση στις δύο πλατφόρμες έχει διακοπεί ολοκληρωτικά (connection refused), χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προειδοποίηση, τεχνική ανακοίνωση ή επίσημη αιτιολόγηση.

«Οι εν λόγω πλατφόρμες δεν αποτελούν προαιρετική ψηφιακή υπηρεσία. Είναι νομικά υποχρεωτικές, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013 και 2021/2116, που επιβάλλουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ να διασφαλίζουν πλήρη δημοσιοποίηση των άμεσων ενισχύσεων και των πληρωμών από τα Ταμεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ως θεμελιώδη όρο διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η χρονική στιγμή αυτής της διακοπής προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς:

• Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη υπό αυξημένο έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω ευρημάτων για εκτεταμένες παρατυπίες στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων.

• Έχουν επιβληθεί καταλογισμοί άνω των 400 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές και διοικητικές έρευνες.

Παρά τη σοβαρότητα της διακοπής, μέχρι την ώρα σύνταξης της παρούσας Σάββατο 05 Ιουλίου ώρα 18:15, δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια τοποθέτηση ή ανακοίνωση από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του εποπτεύοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ψηφιακή διαφάνεια δεν είναι επιλογή. Είναι θεσμική υποχρέωση.

Η απενεργοποίηση των δύο κρίσιμων πυλών πληροφόρησης, χωρίς εξήγηση, τραυματίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπονομεύει τη θεσμική υποχρέωση της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών κανόνων και δημιουργεί εύλογες υπόνοιες απόπειρας συγκάλυψης.

Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση:

1. Να αποκαταστήσει την λειτουργία των πλατφορμών.

2. Να δώσει δημόσια εξηγήσεις για τη διακοπή πρόσβασης.

3. Να διασφαλίσει ότι καμία κρίσιμη πληροφορία για τις πληρωμές δεν αποκρύπτεται, αλλοιώνεται ή αποσύρεται.

Η τεχνολογία και η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν μπορεί να είναι εργαλείο επικοινωνίας και ελέγχου της εικόνας, αλλά πυλώνας λογοδοσίας, διαφάνειας και δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους.

Ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Η διαφάνεια δεν μπορεί να «κλείνει» με ένα κουμπί – ειδικά όταν όλα γύρω της καίγονται.»

