Γρηγόρης Θεοδωράκης: Οι αποκαλύψεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα εκθέτουν για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση για τις αποκαλύψεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε ότι «σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε πως η Ελλάδα ήταν μεταξύ των κρατών που επιχείρησαν να παρέμβουν στο έργο της, προσπαθώντας να ασκήσουν επιρροή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο...».

Η συγκεκριμένη δήλωση της κ. Κοβέσι, σύμφωνα με τον ίδιο, «αποτυπώνει το τι σήμαινε το ‘’Μένουμε Ευρώπη’’ της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του ‘’μένουν Ευρώπη’’ αρκεί να μη θίγονται τα ‘’ιερά και τα όσια’’ της διαπλοκής, της διαφθοράς, των ‘’φραπέδων’’ και των ‘’χασάπηδων’’».

Τέλος, ο κ. Θεοδωράκης τονίζει: «Σε κάθε περίπτωση, οι αποκαλύψεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα εκθέτουν για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση. Δεν περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να λογοδοτήσει για τα παραπάνω, ιδίως μετά και τις προκλητικές μεθοδεύσεις του στη Βουλή προκειμένου να μην διερευνηθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, να είναι βέβαιος πως δεν θα αφήσουμε να κρυφτεί τίποτα κάτω από το «γαλάζιο χαλί» της συγκάλυψης».



Πηγή: skai.gr

