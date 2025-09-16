Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, χαιρέτισε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.
Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «μέρα μεγάλης χαράς», σημειώνοντας ότι καλωσορίζει τον «αδελφικό του φίλο» στη ΝΔ και στην κοινή προσπάθεια για πολιτική σταθερότητα στη χώρα. «Ανδρέα, καλωσόρισες», κατέληξε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και…
