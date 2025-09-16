Λογαριασμός
Γεωργιάδης για Λοβέρδο: «Μεγάλη μέρα χαράς, καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο στη ΝΔ»

Ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα social media χαιρέτισε την ένταξη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας

Γεωργιάδης Λοβέρδος

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, χαιρέτισε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «μέρα μεγάλης χαράς», σημειώνοντας ότι καλωσορίζει τον «αδελφικό του φίλο» στη ΝΔ και στην κοινή προσπάθεια για πολιτική σταθερότητα στη χώρα. «Ανδρέα, καλωσόρισες», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Α. Γεωργιάδη:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης Ανδρέας Λοβέρδος ΝΔ
