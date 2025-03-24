Στην Άρτα περιόδευσε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη οδηγούμαστε στη στασιμότητα και εν τέλει σε παρακμή. Αυτό δεν αξίζει στην πατρίδα μας, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό» ανέφερε σε δηλώσεις του υπογραμμίζοντας ότι μέσω των περιφερειακών συνδιασκέψεων το ΠΑΣΟΚ καταγράφει προτεραιότητες και λύσεις για τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής περιφέρειας.

Αναφερόμενος στα τοπικά προβλήματα ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου, στην αντιμετώπιση των δυσχερειών στο νοσοκομείο και την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων.

«Τα προβλήματα είναι πολλά. Αλλά, πρέπει άμεσα ο ελληνικός λαός να επιλέξει μία άλλη πολιτική δύναμη. Μια πολιτική δύναμη που θα είναι κοντά, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στα προβλήματα της κοινωνίας. Να φύγουμε από τη σημερινή στασιμότητα, στην οποία έχει καταδικάσει τη χώρα μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό, δίνουμε αγώνα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το γρηγορότερο δυνατό, να γίνει πράξη η προοδευτική πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε .

«Έχουμε εισοδήματα δυσανάλογα με το αυξημένο κόστος ζωής. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις να αλλάξει το γρηγορότερο δυνατό» πρόσθεσε.

Τέλος, ερωτηθείς για την τραγωδία των Τεμπών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε: «Για μένα, όσοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τα Τέμπη εκατέρωθεν, κάνουν λάθος. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Μια τραγωδία, για την οποία ο λαός βγήκε στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια. Εμείς πήραμε θεσμικές πρωτοβουλίες, με τις δύο προανακριτικές για Καραμανλή -την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία-, και Τριαντόπουλο , την οποία αναγκάστηκε να δεχθεί λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης, καθώς και με τις δύο προτάσεις δυσπιστίας για να πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση: οξυγόνο αλήθειας και δικαιοσύνης. Δεν κοιτάμε τίποτε άλλο. Αυτός είναι ο στόχος μας για να δικαιωθούν πραγματικά οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους».

Πηγή: skai.gr

