«Η ιστορία δείχνει ότι μια χώρα μικρή σε μέγεθος όπως η Ελλάδα, για να γίνει μεγάλη σε επιρροή χρειάζεται όραμα, αλλά και σχέδιο, που θα υπηρετούν συγκεκριμένους εθνικούς και κοινωνικούς στόχους. Σήμερα είναι παραπάνω από εμφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν διαθέτει εθνική στρατηγική. Οι επιλογές της λαμβάνονται με πυξίδα τις δημοσκοπήσεις και την αποφυγή του πολιτικού κόστους», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον χαιρετισμό του το απόγευμα στην εκδήλωση του ινστιτούτου InSocial, για τα 25 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι στην κοινωνία επικρατεί γενικευμένη απαισιοδοξία, έντονο αίσθημα καχυποψίας και οργής, καθώς δύο χρόνια από την Τραγωδία των Τεμπών, και τα ερωτήματα αντί να απαντώνται, πολλαπλασιάζονται και εδώ και έξι χρόνια, αντί για πολιτικές που οδηγούν σε κοινωνική σύγκλιση και ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη εφαρμόζεται ένα σχέδιο ενίσχυσης της οικονομικής ελίτ εις βάρος των μεσαίων στρωμάτων και των πιο ευάλωτων.

«Σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών αλλαγών, που επιταχύνονται και με την εκλογή του Τραμπ στην Προεδρεία των ΗΠΑ, η Ελλάδα παραμένει απλός θεατής, χωρίς να πρωταγωνιστεί με δημιουργικές προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Την εποχή, που σήμερα τιμούμε το ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρό του Κώστα Σημίτη, ήταν συνδιαμορφωτής των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έθεσε ως νέο Εθνικό Στόχο μια «ΔΙΠΛΗ Κοινωνική Σύγκληση», όπως είπε, «πιο αναγκαία από ποτέ».

«Σύγκλιση με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη, αλλά και σύγκλιση εσωτερική. Στον πυρήνα του Στόχου αυτού πρέπει να είναι ο δραστικός περιορισμός των ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία και η δυνατότητα σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα του λαού μας να απολαμβάνουν τις προοπτικές και τα οφέλη μιας βιώσιμης ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

Εξέφρασε ανησυχία λέγοντας ότι η εντεινόμενη εσωτερική δυσαρέσκεια από τις άδικες και ατελέσφορες κυβερνητικές επιλογές είναι πιθανό να αποδυναμώσει την αναγκαία κοινωνική στήριξη για τον στόχο της εξωτερικής σύγκλισης. «Δηλαδή ενώ η Ευρώπη μας έδωσε συγκριτικά με τον πληθυσμό μας τα περισσότερα χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης, σε επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια, να αυξάνεται ο αντιευρωπαϊσμός», διευκρίνισε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε πώς «25 χρόνια μετά την απόφαση Ένταξης στο Ευρώ, έχουμε χρέος να εμπνεύσουμε ξανά τον ελληνικό λαό, με ένα βαθιά κοινωνικό και προοδευτικό Όραμα που θα αναπτερώσει την Εθνική μας Αυτοπεποίθηση και Αισιοδοξία.Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να σταθεί στο ύψος των ιστορικών αυτών περιστάσεων».

Υπενθύμισε τη ρήση του Κώστα Σημίτη πως «η απόφαση για Ένταξη της χώρας μας στο Ευρώ κατέρριψε οριστικά την εικόνα μιας Ελλάδας μικρής και ανασφαλούς. Μιας χώρας που βρισκόταν στο περιθώριο των μεγάλων διεθνών εξελίξεων» εξηγώντας πώς επρόκειτο για διακύβευμα, το οποίο ξεπερνούσε τα αμιγώς οικονομικά οφέλη για μια μικρή οικονομία σαν την Ελληνική, που έβγαινε από μια εποχή μεγάλων συναλλαγματικών κινδύνων, υψηλών πραγματικών επιτοκίων και γενικευμένης επενδυτικής ανασφάλειας.

«Ο μεγάλος όμως Πολιτικός Στόχος πίσω από την Ένταξη στην ΟΝΕ δεν ήταν άλλος από την Κοινωνική Σύγκλιση της Ελλάδας με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη. Η ισχυρή ανάπτυξη μεταφράστηκε σε καλύτερους μισθούς και σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, καθώς οι κοινωνικές δαπάνες έως το 2004 είχαν αυξηθεί θεαματικά. Η Ελλάδα χάρη στις εντατικές προσπάθειες ήδη από το 1993, κέρδισε με το σπαθί της, την είσοδο στο κοινό νόμισμα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Αποδείξαμε ως Παράταξη, ότι με καλά επεξεργασμένο σχέδιο μπορούμε να πετύχουμε αυτό που φαντάζει αδύνατο. Βάζοντας Εθνικούς Στόχους με καθαρό κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, είμαστε σε θέση να απελευθερώνουμε παραγωγικές δυνάμεις, μα πάνω από όλα, να συσπειρώνουμε ευρύτατα στρώματα της κοινωνίας που ενεργούν ως συμμέτοχοι της εθνικής προσπάθειας. Αυτό το πραγματικά εκσυγχρονιστικό εγχείρημα έβαλε την πατρίδα μας στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και αναβάθμισε τη φωνή μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων διεθνώς».

Μνημόνευσε την ιστορική επιτυχία να εισέλθει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλυτο το Κυπριακό και άφησε σαφείς αιχμές για την επιδείνωση των συνθηκών στη χώρα με την αλλαγή κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2004. «Ήρθε η εκδικητική «απογραφή» και μια απίστευτη προσπάθεια εκ των έσω, να υπονομευθεί η προσπάθεια της χώρας να μπει στο Ευρώ. Αποκορύφωμα της αλόγιστης αυτής πολιτικής ήταν ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός και όλα όσα επήλθαν στη συνέχεια», παρατήρησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.