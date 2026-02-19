Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά από χρόνια δικαστικής περιπέτειας ο βουλευτής Μπουρχάν Μπαράν ανακοίνωσε την αθώωση του από τις δικαστικές αίθουσες.

«Μετά από πολλά χρόνια αγώνα, χωρίς ποτέ να χάσω την πίστη μου στην ελληνική δικαιοσύνη, τελικά σήμερα ήρθε η δικαίωση. Σας ευχαριστώ όλους που σταθήκατε δίπλα μου σε αυτήν τη διαδικασία και που από την αρχή πιστέψατε σε εμένα, στις αρχές που πρεσβεύω και στις αξίες για τις οποίες παλεύω τόσα χρόνια και στις οποίες ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός, όσο και αν δοκιμαστώ», σημείωσε ο Μπουρχάν Μπαράν.

Ο βουλευτής που είχε εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ και είναι ψυχίατρος στο επάγγελμα, είχε κατηγορηθεί για παράνομη συνταγογράφηση ως γιατρός σε πρόσωπο που δεν δικαιούνταν συνταγές.

Τότε η Χαριλάου Τρικούπη τον είχε θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση της και μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης

«Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ο βουλευτής Μπαράν Μπουρχάν τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί σε βάρος του και για την οποία ενημερωθήκαμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής», ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις 9/4/2024.

Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι με τον βουλευτή Ξάνθης να επιμένει «πράσινα» και να ψηφίζει σε κάθε νομοσχέδιο τις προτάσεις και τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Όλα δείχνουν ότι μετά την απόφαση της δικαιοσύνης ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Μπαρχάν Μπουράν στην πράσινη παράταξη το επόμενο διάστημα. Έτσι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης που μετά τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαϊδη μετρά σήμερα 32 βουλευτές, είναι πιθανό να επιστρέψει στις «εργοστασιακες ρυθμίσεις» και να εκπροσωπείται και πάλι από 33 βουλευτές μέχρι νεοτέρας, αφού φουντώνει και η συζήτηση για ένταξη στο ΠΑΣΟΚ και άλλων βουλευτών, με το όνομα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη να φιγουράρει πρώτο πρώτο στη λίστα, όπως και του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη.

Πηγή: skai.gr

