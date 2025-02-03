ΠΑΣΟΚ: Εν αναμονή πορισμάτων για την πρόταση δυσπιστίας

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ήδη από χθες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου έλαβε μέρος στο άτυπο δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος (PES).

Σήμερα στις 9.00 ώρα Βρυξελλών ξεκινούν οι εργασίες τις προσυνόδου του PES.

Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές αναμένεται να συζητήσουν θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις μετά και από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και με δεδομένη την κατάσταση στο Ισραήλ και τον πόλεμο που μαίνεται στην καρδιά της γηραιάς ηπείρου, στην Ουκρανία. Τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η Ε.Ε υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.

"Στο πεδίο της άμυνας, επείγει να προχωρήσουμε σε μια αυτόνομη ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Ενώ στο παρελθόν η ιδέα ενός ευρωστρατού αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία, πλέον όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν τη σημασία του. Είναι καιρός, λοιπόν, η Ένωση να τραβήξει μπροστά με ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης και λήψης των αποφάσεων, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει ενιαίες πολιτικές που θα ενισχύσουν την αυτονομία της προς όφελος της ευημερίας των λαών.", σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφημερίδα "ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ".

Εν αναμονή πορισμάτων για την πρόταση δυσπιστίας

Η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο ότι θα συνεχίσει τη μάχη για την αποκάλυψη της αλήθειας στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών χρησιμοποιώντας όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα με κορυφαίο την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που έχει ήδη προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας όμως τη μάχη του συγκεκριμένου, με στοιχεία.

"Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στο πανεθνικό αίτημα για Δικαιοσύνη και Αλήθεια. Αυτό διατράνωσε η ελληνική κοινωνία την περασμένη Κυριακή. Ακομμάτιστα και ακηδεμόνευτα. Έχω δεσμευτεί πως θα συγχρονίσουμε κάθε αποκάλυψη με την κοινοβουλευτική μας δράση. Θα κινηθούμε με σοβαρότητα και ουσία. Όταν υπάρχουν νέα στοιχεία, εμείς θα ξανακάνουμε αυτό που πρέπει, όπως το κάναμε και με δύο διαφορετικές κινήσεις το προηγούμενο διάστημα. Με προσεκτικά βήματα θα φτάσουμε στην πλήρη αλήθεια, όσο και αν η κυβέρνηση δεν το επιθυμεί. Καθοριστικά για τις επόμενες πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, είναι τα πορίσματα που αναμένονται προσεχώς για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εφημερίδα "ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ".

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλείνει τα αυτιά στις σειρήνες περι λαϊκών μετώπων και περιμένει το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αλλά και από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων για να προχωρήσει θεσμικά στις επόμενες πρωτοβουλίες. Αυτό εξάλλου φαίνεται πως ξεκαθάρισε στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν το Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ σύμμαχο στην τακτική του βρήκε το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Στέφανου Κασσελάκη, μετά από συνομιλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου με τη βουλευτή Πέλλας και ιδρυτικό στέλεχος του κόμματος Κασσελάκη, Θεοδώρα Τζάκρη.

Το πρέσινγκ στην Κυβέρνηση θα συνεχιστεί

Ο πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε Κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τον τρόπο διαχείρισης της τραγωδίας των Τεμπών όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, αφού στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη γραμμή και η κριτική να ενταθεί και σε αυτό το θέμα που αποτελεί συλλογική πληγή για τη χώρα, όπως και σε όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνία.

Δεν υπάρχει πια οδός διαφυγής για την κυβέρνηση της διαφθοράς και της συγκάλυψης αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως από τη Real News, ενώ στελέχη της πράσινης παράταξης προσάπτουν πανικό στην Κυβέρνηση για τα σενάρια περί αποσταθεροποίησης της χώρας.

"Τα νέα στοιχεία των πορισμάτων που επίκεινται, φαίνεται ότι είναι συντριπτικά για την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας αλλά και το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας του Πρωθυπουργού και της συγκάλυψης που επιχειρήθηκε. Συνεπώς, απαιτούν εξαιρετικά σοβαρή διαχείριση. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσηλωμένο στη θέση του για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά μιας επικίνδυνης κυβέρνησης αμέσως μόλις προσκομιστούν τα νέα στοιχεία. Όσον αφορά στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι «εξυφαίνεται σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας», είναι ενδεικτικές του πανικού της κυβέρνησης. Όποτε έρχεται σε δυσχερή θέση η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνητικό αφήγημα είναι η "αποσταθεροποίηση".

Δεν υπάρχει όμως πια οδός διαφυγής για την κυβέρνηση της διαφθοράς και της συγκάλυψης.", αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό που σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης είναι ότι όσο και αν επιχειρεί η ΝΔ να δείξει ότι όλοι είναι ίδιοι, το ΠΑΣΟΚ με τον αγώνα και τη μάχη του αποδεικνύει καθημερινά την προσήλωση στη σοβαρή αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιπολίτευση που φέρνει στο φως τις αβελτηρίες της Κυβέρνησης. Αυτός σημειώνουν είναι και ο στόχος για τα Τέμπη και την αποκάλυψη της επιχείρησης συγκάλυψης, με σταθερά βήματα, βασισμένα σε στοιχεία, χωρίς τις κινήσεις εντυπωσιασμού που επιχειρείται από την Κουμουνδούρου, όπως αναφέρουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.