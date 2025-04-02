Δαβάκης: Υπέγραψε την κατακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για κατασκευή 13 κτηριακών συγκροτημάτων στη Θράκη

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του οικιστικού προγράμματος που υλοποιεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπέγραψε χθες, Τρίτη 1η Απριλίου, την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή 13 κτηριακών συγκροτημάτων στην περιοχή της Θράκης.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αποφάσεις αφορούν στην κατασκευή κτηριακών συγκροτημάτων στρατιωτικών οικημάτων. Συγκεκριμένα, 2 στην Ορεστιάδα, 4 στο Διδυμότειχο, 2 στην Κομοτηνή, 2 στην Ξάνθη και 3 στη Σαμοθράκη.

«Συνεχίζουμε με γρήγορα και σταθερά βήματα την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του οικιστικού προγράμματος ξεκινώντας από τη Θράκη, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός κ. Νίκος Δένδιας» τόνισε ο κ. Δαβάκης.

«Ενισχύουμε στην πράξη τις υποδομές στέγασης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αποδεικνύοντας έμπρακτα, ότι στεκόμαστε δίπλα στα στελέχη και τις οικογένειές τους, αναγνωρίζουμε την αξία του έργου τους, τις θυσίες που κάνουν καθημερινά και την αδιάκοπη προσφορά τους στην υπεράσπιση της πατρίδας μας» υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

