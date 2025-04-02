Με την πρέσβυ της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Laurence Auer συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου υπογράμμισε το εξαιρετικό επίπεδο, στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, που στηρίζονται σε ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς φιλίας.

Τόνισε, επίσης, ότι τα κοινοβούλιά μας απολαμβάνουν στενής συνεργασίας με συχνές ανταλλαγές επισκέψεων αξιωματούχων. Δεν παρέλειψε, επίσης, να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις επισκέψεις που έχουν προγραμματιστεί φέτος, εντός του Απριλίου και να επισημάνει ότι η στενή συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων μπορεί να ενδυναμωθεί, έτι περαιτέρω, μέσω των εκατέρωθεν Ομάδων Φιλίας και τις συναντήσεις Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Αναφέρθηκε τέλος, στη μεγίστης σημασίας Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας και στην ανάγκη της ενίσχυσης της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής άμυνας και του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων που θα οδηγήσει στην επιθυμητή στρατηγική αυτονομία.

Από την πλευρά της η πρέσβυς της Γαλλικής Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η χώρα της αποτελεί έναν από τους σημαντικούς οικονομικούς και εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η στρατηγική αυτή συνεργασία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη και στις δύο χώρες.

Τέλος έκανε ειδική μνεία στη σημερινή λήξη του Γαλλόφωνου Φεστιβάλ στην Αθήνα, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο, όσους έχουν αγκαλιάσει το θεσμό και έχουν στηρίξει την προβολή καλλιτεχνών, όχι μόνο από την Γαλλία, καθώς και άλλων γαλλόφωνων χωρών.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθηγητής Κ. Μαυριάς, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου, πρέσβυς Κ. Οικονομίδης και από γαλλικής πλευράς ο σύμβουλος πρεσβείας Alexandre Diebolt και ο υπεύθυνος Τύπου Maxime Reynaud.

