Καυστική ανακοίνωση για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού για όσα δήλωσε αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο Παραπλανημένος και Αμετανόητος Πρωθυπουργός» , Μονόπρακτο Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το έργο παρακολούθησαν απόψε οι Έλληνες πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης μοίρασε σε όλους ευθύνες και έβαλε τον εαυτό του στο απυρόβλητο. Μολονότι ήταν εκείνος που διαβεβαίωνε με απόλυτο τρόπο τον ελληνικό λαό ότι η έκρηξη έγινε από τα έλαια ων μηχανών, απόψε σε μια θεαματική κυβίστηση τα έριξε στην Πυροσβεστική, τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ.

Αλήθεια, αν δεν γίνονταν τα συλλαλητήρια την Κυριακή, θα τα έλεγε όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης; Πότε πληροφορήθηκε ότι όσα δήλωνε στις 21 Μαρτίου του 2023, δεν ήταν αληθή;

Δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί: Επένδυσε συνειδητά στη χειραγώγηση, στις χυδαίες επιθέσεις των υπουργών του και τώρα ψάχνει τρόπο να αποδράσει από τις ευθύνες του.

Στην προσπάθεια του να διατηρήσει την καρέκλα του, ο Μητσοτάκης “άδειασε” τον Μητσοτάκη, αποδεικνύοντας ότι είναι απολύτως αναξιόπιστος, ακόμη και όταν οι χειρισμοί του αφορούν μια τραγωδία όπου χάθηκαν άδικα 57 ζωές.

Ανενδοίαστα έδωσε ξανά συγχωροχάρτι στον Κώστα Καραμανλή και με περισσή υποκρισία δήλωσε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα σταθεί εμπόδιο στη διερεύνηση ευθυνών πολιτικών προσώπων. Αργήσατε, κ. Πρωθυπουργέ, έναν ολόκληρο χρόνο καθώς επιλέξατε να απλώσετε πέπλο προστασίας και συγκάλυψης στον κ. Καραμανλή και απορρίψατε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση της τηλεδιοίκησης, που αν είχε εγκατασταθεί δεν θα είχαν συγκρουστεί τα δύο τρένα.

Όσο, δε, για την αναφορά του ότι «η εξεταστική επιτροπή δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής», μάλλον πρέπει να απευθύνει τη μομφή στους βουλευτές του, που έκαναν ό,τι περνά από το χέρι τους για να καταλήξει παρωδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.