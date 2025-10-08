Παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Στυλιανίδη: Δεν πήγε τελικά ο Σαμαράς - «Προσωπική επιλογή»

Ο Πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αποφάσισε τελικά να μην παραστεί στη σημερινή παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου». Σημειώνεται ότι στην παρουσίαση του βιβλίου παρευρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά, πρόκειται για προσωπική επιλογή και ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Σημειώνεται ότι η σχέση του πρωθυπουργού με τους προκατόχους του δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ο Κώστας Καραμανλής έχει μιλήσει σε έντονα κριτικό ύφος για την εξωτερική πολιτική και η απάντηση από την πλευρά του πρωθυπουργού δόθηκε με αναφορά σε «μακάρια ακινησία» κατά την περίοδο 2004 - 2009, κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση Καραμανλή.

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, το skai.gr μετέδιδε νωρίτερα ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό της Ν.Δ., που τάσσονται υπέρ της επαναπροσέγγισης και επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού. Πέρα από την ανάγκη για ενότητα της παράταξης που προβάλλεται ως επιχείρημα, στις τάξεις των βουλευτών υπάρχει έντονη ανησυχία για τη δημοσκοπική κάμψη του κυβερνώντος κόμματος και για το ενδεχόμενο νέων απωλειών από τη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις του. Ωστόσο, αφήνεται να εννοηθεί από συνεργάτες του ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι προετοιμασίες για τη δημιουργία κόμματος και ότι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αποκλείεται να την επισπεύσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.