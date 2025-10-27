Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης

Την παραίτησή του από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έγινε δεκτή, υπέβαλε ο Ιωάννης Καϊμακάμης, όπως έγινε σήμερα γνωστό.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, είχε υποβάλει την παραίτησή του στις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε αποδεκτή την επομένη ημέρα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Συνοπτικά, η απόφαση ΑΔΑ: 9ΣΨΦ4653ΠΓ-Ω7Ψ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα, αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Πηγή: skai.gr

