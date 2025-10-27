Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισμένων στους 11.

Πρόκειται για έναν κατηγορούμενο ο οποίος δήλωνε ασφαλιστής και εμφάνιζε ψευδή στοιχεία για να λαμβάνει τις επιδοτήσεις.

Συνολικά στα δικαστήρια σήμερα οδηγήθηκαν έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στην απολογία του: «Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στην κατοχή μου».

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση, ενώ νωρίτερα προφυλακιστέος κρίθηκε και ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

