Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ήταν ένα Σαββατοκύριακο φωτιά, με πολλούς να χρεώνουν στην ηγεσία δύο φάουλ, αφενός την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και να επισημαίνουν σε πηγαδάκια ότι είναι σαν να χάρισαν την ιστορική μορφή του ελληνικού τραγουδιού στη ΝΔ, αλλά και για τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου που έμεινε στο πόστο του μόλις 30 ώρες.

Μπορεί το επιτελείο του προέδρου να μην έκανε τη στοιχειώδη έρευνα στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι πάλι, μάλλον εμπειρότεροι στην τεχνολογία ή με καλύτερη μνήμη με μια απλή αναζήτηση ανακάλυψαν αναρτήσεις του Γιώργου Παπαβασιλείου στις οποίες εξυμνούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Δένδια, τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Η παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου λίγες ώρες μετά, που έγινε αποδεκτή από τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν μια κίνηση αναμενόμενη για όσους γνωρίζουν τα πασοκικά δρώμενα, δεν ήταν όμως αρκετή για να σβήσει τη φωτιά που σιγοκαίει στο κόμμα.

Η επίσημη εκπροσώπηση του κόμματος από τον Γραμματέα ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, έγινε γνωστή ακόμη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα του Σαββάτου, αφού δηλαδή είχαν βουίξει τα κοινωνικά δίκτυα για την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των περισσότερων πολιτικών αρχηγών της Κεντροαριστεράς, πράγμα που πολλοί εντός παράταξης αξιολογούν ως αδυναμία επικοινωνίας των θέσεων του κόμματος.

Δεν είναι λίγοι και όχι μόνο από την εσωκομματική αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη, που πάγωσαν όταν συνειδητοποιούν ότι το κόλλημα του προέδρου που δεν του επέτρεψε να παραστεί στην κηδεία ήταν το ματς της Παρασκευής στην Μπολόνια, το οποίο ο Αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης παρακολούθησε από την πρώτη σειρά των θεατών.

Συνεδρίαση ΚΟΕΣ - Σε αναμονή

Η δημοσκοπική στασιμότητα του κόμματος, η έλλειψη συνεδρίασης των οργάνων, αλλά και ο ελέφαντας στο δωμάτιο που δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα και την κινητικότητα που φέρνει στον χώρο της Κεντροαριστεράς το φημολογούμενο κόμμα του, το τελευταίο διάστημα αυξάνουν την αγωνία στελεχών της πράσινης παράταξης για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση για συγκρότηση Κ.Ο.Ε.Σ, με πρόσωπα από όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ μοιάζει σαν μια επιχείρηση του Προέδρου να προτάξει την ενότητα.

Η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Κ.Ο.Ε.Σ που θα καθορίσει και την ημερομηνία του Συνεδρίου, ήταν στα σκαριά για αυτή την εβδομάδα, με πιθανότερες ημέρες διεξαγωγής την Παρασκευή η το Σάββατο.

Αυτή την ώρα όμως κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας και με δεδομένη την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στην πράσινη παράταξη, ίσως επιλεγεί από το περιβάλλον του προέδρου να σπρώξουν το τενεκεδάκι για αργότερα, όπως επισημαίνουν έμπειροι παρατηρητές. Πάντως πολλοί στοιχηματίζουν ότι η συνεδρίαση όποτε και αν πραγματοποιηθεί δεν θα έχει πανηγυρικό ύφος όπως θα επιθυμούσε η πλευρά της ηγεσίας, αλλά αιχμηρές τοποθετήσεις για την πορεία του κόμματος.

