Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση μίλησε το πρωί της Δευτέρας (27/10) ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος έστειλε το μήνυμα «καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια» προς τα κυβερνητικά στελέχη.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στο Open, τον στοχοποιεί η κυβέρνηση, γιατί επανέλαβε ότι είναι λάθος να σβηστούν τα ονόματα. «Η κυβέρνηση με στοχοποιεί προσωπικά. Τους ενόχλησε η προσπάθεια που έγινε από τον Πάνο Ρούτσι. Πρέπει τα ονόματα να μείνουν εκεί μέχρι να αποδοθεί η Δικαιοσύνη». Παράλληλα, ο κ. Δούκας χαρακτήρισε αντισυνταγματική την τροπολογία, καθώς τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών αποτελούν «κόκκινη γραμμή».

«Ο Άγνωστος Στρατιώτης έδωσε τη ζωή του όχι για τη σιωπή, αλλά για την ελευθερία. Τα μνημεία αυτά δεν είναι μόνο για επετείους και τελετές, αλλά για να είναι και μαζί με τον λαό και την κοινωνία, να συμβολίζουν τον αγώνα, τη δύναμη, το πάθος και ενίοτε και την ανυπακοή», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είναι χρέος όλων μας να είμαστε μαζί με τον κόσμο στις πλατείες με τα κοινωνικά κινήματα, να τους ακούμε».

«Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ»

Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος διεκδικεί ευρύτερο ρόλο στην πολιτική σκηνή, απάντησε:

«Είμαι δήμαρχος, ασχολούμαι καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα θέματα του δήμου μου. Είμαι ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα πριν έναν χρόνο σε μια διαδικασία εκλογής προέδρου και έχω επίσης λόγο και ευθύνη να λέω τις απόψεις μου και να παλεύω για την πολιτική αλλαγή στον τόπο. Θα μιλάμε, έχω χρέος να μιλάω. Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα της χώρας, είναι λίκνο της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης».

«Ούτε σηκώνω μπαϊράκι, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέω τις απόψεις μου, τις έλεγα πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις. Αν ο κ. Τσίπρας κάνει κόμμα, βεβαίως να συζητήσουμε, όπως και με τον κ. Φάμελλο όπως και με τον κ. Χαρίτση όπως με τον κ. Κόκκαλη. Αυτή είναι η άποψή μου, το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος, για να μην έχει θολό μήνυμα, να είναι ξεκάθαρο σε όλους: καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», προσέθεσε.

«Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη τα οποία πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης και πολλές φορές δημιουργείται στρέβλωση στην εικόνα μας. Μπορούμε να συνεννοηθούμε ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό; Πρέπει να είναι καθαρό το μήνυμα;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.