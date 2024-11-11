«Ας μη ψάχνουν ενορχηστρωτές γιατί δεν τους πιστεύει κανείς. Αυτά δεν τα πιστεύει ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος, ούτε ο πιο δραστήριος διακινητής fake news. Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν τις συνέπειες όλων όσων ξεκίνησαν να συμβαίνουν από το κόμμα τους, όπως την πάνω και την κάτω πλατεία», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κληθείς να απαντήσει κατά πόσον ευνοείται η Νέα Δημοκρατία μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ερωτηθείς για την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, βάσει της οποίας το προσωπικό στο ΕΣΥ θα πρέπει να ενταχθεί στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως πρόκειται για μία πρόταση μη κοστολογημένη. «Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μία τακτική που κάτι μας θυμίζει, μία παρόμοια επιστολή είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2020, απλά τώρα άλλαξε το χρώμα της μη κοστολόγησης και έγινε πράσινο, εμείς θα την κάνουμε αυτήν την κοστολόγηση και αύριο θα απαντήσει σχετικώς στη Βουλή και ο πρωθυπουργός. Προφανώς στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό διάλυση και βιάζονται να τον μιμηθούν. Δύο ερωτήματα: πόσο κοστίζει η συγκεκριμένη παρέμβαση και να μας πει το ΠΑΣΟΚ τι πρέπει να κόψουμε για να εφαρμοστεί. Εάν το ΠΑΣΟΚ θέλει να διαδραματίσει το ρόλο μιας σοβαρής αντιπολίτευσης να μας πει πόσο κοστίζουν αυτές οι πρωτοβουλίες και τι πρέπει να κόψουμε για να γίνουν πραγματικότητα» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με την πιθανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως αναμένουν ενημέρωση για πιθανές ημερομηνίες από τους συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με το προ ολίγων ημερών ραντεβού του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε πως η κυβέρνηση δεν υποχωρεί από τις εθνικές κόκκινες γραμμές.

Σε ερώτηση δε για την επερχόμενη κακοκαιρία, που αναμένεται σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις να πλήξει την Αττική τα επόμενα 24ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας προσπαθεί να είναι όλο και πιο έτοιμος. Το αρμόδιο υπουργείο παρακολουθεί τις προγνώσεις και είναι σε ετοιμότητα».

