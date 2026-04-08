«Στις αρμοδιότητες του βουλευτή είναι να αναφέρει τα προβλήματα του πολίτη στη δημόσια διοίκηση», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ότι όλοι όσοι εμπλέκονται έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και θα κριθούν.

«Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική», πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης.

«Η αντιπολίτευση θα πρέπει να μας πει αν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της ανέφερε ή όχι τα προβλήματα των πολιτών», τόνισε.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απάντησε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία της, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τότε.

Σε ερώτηση αν μέσα από την πολιτική των ρουσφετιών υπήρξε αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος μέσω της χειραγώγησης ψήφων, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι δεν διορθώσαμε γρήγορα αυτή την παθογένεια, αλλά εμείς βάλαμε μπροστά τη μηχανή για να λυθούν αυτά τα ζητήματα και πλέον είμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή όπου η ψηφιοποίηση απομακρύνει την όποια πελατειακή σχέση του πολίτη με τον βουλευτή.

Αναφερόμενος στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκμοντερνισμού ύψους 7 δισ. ευρώ που ψηφίστηκε πρόσφατα, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι εστιάζουν στους νέους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, έκανε αναφορά στη δημιουργία 7.000 νέων φοιτητικών εστιών που θα αρχίσουν να παραδίδονται από το 2027, την επιδότηση της μετακίνησης ΑΜΕΑ στο 100% (καροτσάκια, σκούτερ) και τις 2.350 νέες κοινωνικές κατοικίες.

Για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω που θα ανοίξει τον Μάιο σημείωσε ότι θα υπάρχει επιδότηση έως 90%.

Επιπλέον, τρέχει πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από 01/01/2025 και μπορούν να πάρουν 13.000 αν είναι ένας ή 21.000 ευρώ για δύο πτυχιούχους.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και σε ένα νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και αφορά επιδότηση 50% για ποσά έως 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που συμβάλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

«Ξεχνάμε τη θετική ατζέντα και τη δημιουργίασ νέων θέσεων εργασίας», επεσήμανε.

«Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεν των τελευταίων 18 ετών ύψους 17 δισ. ευρώ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη μομφή της αντιπολίτευσης περί απευθείας αναθέσεων ύψους 2 δισ. ευρώ, ο κ. Παπαθανάσης απάντησε ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.

«Υπάρχουν νόμοι και διαδικασίες. Ακόμα και τα vouchers για τους ανέργους η αντιπολίτευση τα μπερδεύει με απευθείας αναθέσεις», σημείωσε.

«Τα πάντα υπάρχουν στη Διάυγεια», τόνισε.

Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης που λήγει τον Αύγουστο, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι μέσα στο μήνα θα υποβληθεί το 8ο αίτημα ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

«Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι τα νέα λεωφορεία, οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, οι ανακαινίσεις στα νοσκομεία και πολλά άλλα πράγματα είναι συνέπεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνολικά, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 36 δισεκατομμύρια ευρώ», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

