Φραγκογιάννης: Ολοκληρώνω σήμερα τη θητεία μου

«Μετά από 5,5 χρόνια υπηρεσίας στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, ολοκληρώνω σήμερα τη θητεία μου και παραδίδω τα καθήκοντά μου» δηλώνει την παραίτησή του, σήμερα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

«Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη για προσωπικούς λόγους, με απόλυτο σεβασμό στις αξίες και τις αρχές που υπηρετήσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας» εξηγεί, εκφράζοντας στη συνέχεια την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια». «Η καθοδήγησή του υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία του έργου μας και την ανάδειξη της Ελλάδας ως μιας δυναμικής και εξωστρεφούς χώρας» τονίζει.

Ο κ. Φραγκογιάννης ευχαριστεί «ιδιαίτερα» και τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για τη συνεργασία και για τη στήριξή του στις κοινές μας προσπάθειες. «Μαζί δουλέψαμε με στόχο να προωθήσουμε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας και να ενισχύσουμε τη διεθνή μας θέση» αναφέρει.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνει, επίσης, στους συναδέλφους του Υφυπουργούς και Γ. Γραμματείς στο ΥΠΕΞ, σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης, τους συνεργάτες του στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους φορείς που συνέβαλαν στο κοινό έργο. «Ο καθένας, με την αφοσίωση και την προσφορά του, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της κοινής προσπάθειας» επισημαίνει.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Φραγκογιάννης τονίζει: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που είχα τη δυνατότητα να συμβάλω, μέσα από τον ρόλο μου, στην προώθηση της οικονομικής διπλωματίας, της εξωστρέφειας της χώρας και της προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων. Είμαι περήφανος για το έργο που επιτελέσαμε μαζί και αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας. Αποχωρώ από τη θέση αυτή αλλά παραμένω πάντα έτοιμος να στηρίξω την πατρίδα μας με όποιον τρόπο χρειαστεί».

Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο κ. Φραγκογιάννης εξηγούσε στον κ. Μητσοτάκη ότι η απόφαση της παραίτησής του ήταν «εξαιρετικά δύσκολη» για τον ίδιο καθώς τα 5,5 χρόνια της θητείας του αποτέλεσαν μία εξαιρετικά δημιουργική περίοδο και οι ευκαιρίες που του δόθηκαν να εργαστεί για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν πολύτιμες εμπειρίες που θα τον συνοδεύουν πάντα.

