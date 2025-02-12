DW: Ο «κομάντο» του Τραμπ στην Ευρώπη

Την πρώτη του επίσκεψη στην Ευρώπη πραγματοποιεί από την Τρίτη ο νέος υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκινώντας από τη νότια Γερμανία, όπου και επισκέφθηκε τη διοίκηση της Αμερικανικής Δύναμης για την Ευρώπη (USEUCOM) και της Αμερικανικής Δύναμης για την Αφρική (AFRICOM). Όπως ήταν φυσικό, όλοι περίμεναν τις πρώτες του δηλώσεις σε σχέση με την απαίτηση του προέδρου Τραμπ προς τους Ευρωπαίους να αναλάβουν ουσιαστικά μόνοι τους την άμυνά τους. Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε σωστό το αίτημα Τραμπ για αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των στρατιωτικών δαπανών της Γερμανίας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι οριακά πάνω από 2%.



«Η ευρωπαϊκή ήπειρος αξίζει να είναι προστατευμένη από κάθε επιθετικότητα, αλλά θα πρέπει να επενδύσουν οι ίδιοι περισσότερα σε αυτήν την ατομική και συλλογική άμυνα. Αυτό είναι κοινή λογική και αυτό εκφράζει ο πρόεδρος. Η κοινή λογική είναι ότι υπερασπίζεστε τη γειτονιά σας και οι Αμερικανοί θα έρθουν δίπλα σας για να βοηθήσουν σε αυτή την άμυνα», ξεκαθάρισε ο Χέγκσεθ.

Κριτική στον Μπάιντεν για την άμυνα

Στο ερώτημα κάποιων δημοσιογράφων αν θα πρέπει και οι Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίσουν να δαπανούν 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, ο πρώην κομάντο και κατόπιν τηλεπαρουσιαστής βρήκε ευκαρία να επιτεθεί στην προηγούμενη διοίκηση Μπάιντεν: «Λοιπόν, νομίζω ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ξοδέψουν περισσότερα από όσα ήταν διατεθειμένη η κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία δεν επένδυσε όσο απαιτούν οι δυνατότητες του στρατού μας. Έτσι, ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί, όπως και στην πρώτη θητεία, να ανοικοδομήσει τον στρατό της Αμερικής επενδύοντας. Και αυτό θα το δείτε στις συνομιλίες στο Καπιτώλιο».

Όχι αμερικανικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Είναι βεβαίως ένα ερώτημα προς τι θα χρειαστούν οι επενδύσεις, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ δηλώνουν τάσεις αποχώρησης από την Ευρώπη. Ο Χέγκσεθ ήταν επίσης κατηγορηματικός ότι η χώρα του δεν πρόκειται να στείλει δυνάμεις στην Ουκρανία. Σήμερα, Τετάρτη, θα πάρει μέρος στις Βρυξέλλες στη σύνοδο της ομάδας επαφής για την Ουκρανία, ενώ αύριο θα βρεθεί ακόμα πιο... κοντά της, επισκεπτόμενος την Πολωνία.



Και στο τέλος, αντί για επενδύσεις, μίλησε για περικοπές εξόδων και στον δικό του τομέα, έργο που έχει αναλάβει ο Ίλον Μασκ: «Ελπίζω να καλωσορίσω τον Ίλον στο Πεντάγωνο πολύ σύντομα. Και την ομάδα του, που συνεργάζεται μαζί μας. Υπάρχουν σπατάλες, απολύσεις και προσλήψεις στα κεντρικά γραφεία, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δείτε πολλά από τα κλιματικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας δεν πρέπει όμως να ασχολείται με την κλιματική αλλαγή, ρυθμίζοντας τον παγκόσμιο θερμοστάτη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.