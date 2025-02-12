Με ανάρτησή του στο "Χ", ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ιταλία και Ελλάδα συνδέονται από ιστορικούς δεσμούς φιλίας. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας και να εργαστούμε για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Μεσογείου», αναφέρει ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

