«Εάν αποδειχτούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα, είναι ένα θέμα που θα αφορά τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ δυο μέρες μετά την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ ελληνικού κράτους και Chevron-HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Όπως είπε, θα δημιουργήσει ένα σταθερό δημόσιο έσοδο, δεδομένου ότι «τα κοιτάσματα για τα οποία μιλάμε καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για τα επόμενα 30-40 χρόνια», κάνοντας λόγο για ένα τεράστιο δημόσιο έσοδο που θα μπορεί να καλύπτει την κοινωνική πολιτική της χώρας, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και την κοινωνική συνοχή.

«Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι πλέον πραγματικότητα, δεν υπάρχει χρόνος για αδράνεια. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς και διακρίνεται από αστάθεια. Άρα αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο αυτάρκη, με πιο στρατηγικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά την οικονομική, έχουμε πλέον και μια ισχυρή γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου. Ερωτηθείς, ακόμη, για τα σχετικά τουρκικά δημοσιεύματα που εξέφρασαν ανησυχία για την ενεργειακή κινητικότητα της χώρας μας, επανέλαβε πως το μεταβαλλόμενο τοπίο της περιοχής καθιστά επιτακτική την ανάγκη να πρωταγωνιστείς και να συνδιαμορφώνεις τις εξελίξεις αντί να τις παρακολουθείς. «Το είπε και ο αντιπρόεδρος της Chevron, δεν θα έρχονταν εδώ αν δεν γνώριζαν πως υπήρχαν κοιτάσματα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι έρευνες ξεκινούν το 2026 μέχρι το 2030-2031, χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να παρέμβει κανείς. «Είναι μια de facto ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μιλάμε για επενδύσεις δισεκατομμυρίων, το ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil στο Ζάππειο. Όλα αυτά προϋποθέτουν τήρηση του Διεθνούς Δικαίου μακριά από φασαρίες και ταραχές».

«Ανακοινώνεται νέα συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ν. Κορέας και ελληνικής εταιρείας σε ναυπηγεία»

Αναφερθείς στις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα, ο υπουργός δήλωσε πως αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στενότερες από ποτέ, κάτι το οποίο είπε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, θέτοντας επί τάπητος και τους 3 πυλώνες: πολιτιστικό/αξιακό, στενή στρατιωτική και οικονομική/ενεργειακή συνεργασία. «Ο πρόεδρος Τραμπ επισήμανε ακόμα τους τομείς μέσω των οποίων η σχέση μας θα γίνει στενότερη, όπως οι επενδύσεις και η ναυτιλία, η οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η κ. Γκιλφόιλ χθες προανήγγειλε ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα για συνεργασία στον τομέα των ναυπηγείων μεταξύ ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και ελληνικής εταιρείας».

Τέλος, ως προς τον Κάθετο Διάδρομο και την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, επισήμανε:

«Όταν ο πρόεδρος Τραμπ εξελέγη, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν η δημιουργία ενός νέου Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας, στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομικών με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών κ. Μπέργκαμ και τον υπουργό Ενέργειας κ. Ράιτ. Αυτό καταδεικνύει ότι η ενέργεια για αυτούς είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής του, κάτι που η χώρα μας το αναγνώρισε».

«Η συνάντηση που έρχεται στον Λευκό Οίκο θέλει να αντιμετωπίσει όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, για να μπορεί στον Κάθετο Διάδρομο - τη φυσική αυτή πύλη εισόδου από την Ελλάδα στην Ουκρανία - να λειανθούν οι όποιες ρυθμιστικές διαφωνίες και εμπόδια. Στόχος είναι να μπορέσει η Αμερική να πετύχει την καλύτερη συνεργασία χωρών και φορέων, για να πετύχουμε την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Θα είναι ένα επόμενο βήμα», όπως είπε.

