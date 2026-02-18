«Σάλπαρε» για την άνοιξη του 2027 το «καράβι» των εκλογών

Του Αντώνη Αντζολέτου

«Θαλασσοδέρνονται» τα κόμματα αφού κανένα δεν ξέρει τι του ξημερώνουν οι κάλπες της άνοιξης του 2027. Ο πρωθυπουργός στην κοπή της πίτας του οργανωτικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας προσδιόρισε τις εκλογές σε 15 μήνες με τους μηχανισμούς να χτυπούν ήδη μίνι συναγερμό.

Η κουβέντα τις τελευταίες ώρες έχει λάβει «ναυτικές διαστάσεις» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να κάνουν την αρχή τη Δευτέρα το βράδυ. «Θα παραμείνει η χώρα ασφαλής και ισχυρή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας σε κομματικό κοινό. «Μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη», επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας από τα Ιωάννινα την Πέμπτη κατά παρουσίαση του βιβλίου του.

Και το debate, όμως μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη είχε θαλασσινές αναφορές. «Το καράβι του κ.Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα σαπιοκάραβο διαφθοράς όπου περνάνε καλά όσοι είναι στην πρώτη θέση», ανέφερε ο Γιώργος Καραμέρος στον ΣΚΑΪ με τη Ζωή Ράπτη να του απαντά πως «το καράβι της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα υπερωκεάνειο». Αφού ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το πλοίο της κυβέρνησης «Τιτανικό» η κ.Ράπτη απάντησε πως «στέλνει τη χώρα προς το μέλλον». Μένοντας σε «γαλάζιο φόντο» ο Απόστολος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ, στο ίδιο πάνελ, τόνισε πως «εμείς έχουμε το δικό μας καράβι έχουμε τη δική μας πορεία».

Πέντε ορόσημα υπάρχουν μπροστα που θα επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό. Η τρίτη επέτειος του δυστυχήματος των Τεμπών πλησιάζει, ενώ στο τέλος Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τις εξελίξεις θα καθορίσουν η δημιουργία κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ και η Συνταγματική Αναθεωρήση θα ταράξει τα «νερά».

Στη γαλάζια παράταξη παρακολουθούν τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος κατά τη συνάντηση που είχε με Κωνσταντίνο Τασούλα συνέχισε την κριτική του προς την κυβέρνηση εστιάζοντας για άλλη μια φορά στα ελληνοτουρκικά. Θα κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός; Δεν υπάρχει κάποιο νέο σήμα προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς, όμως τίποτα να μπορεί να αποκλειστεί. Είναι ένας άλλος ένας αστάθμητος παράγοντας για την τελική κατάταξη των κομμάτων. Στην Πειραιώς γνωρίζουν πως άλλο ένα «καράβι» που θα πλέει σε «δεξιές θάλασσες» θα προκαλέσει περαιτέρω «φουρτούνες» απομακρύνοντας τον στόχο της αυτοδυναμίας. Απομένουν 10 ημέρες για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Οι δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν δεν αναμένεται να δείξουν κάποια αλλαγή της υπάρχουσας εικόνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.