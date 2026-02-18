Λογαριασμός
Συζητήσεις για πρόωρες εκλογές το 2027 στην Τουρκία με στόχο την επανεκλογή Ερντογάν

Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή για τον Τούρκο πρόεδρο στην Αιθιοπία - «Το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ θα απογειωθεί τον Μάιο», αναφέρει η Milliyet

Ερντογάν

Συζητήσεις για πρόωρες εκλογές το 2027 έχουν επανέλθει στην Τουρκία με στόχο την επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪΜανώλης Κωστίδης.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Χουσεΐν Γιαγμάν«Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές το 2026 ή στις αρχές του 2027. Για να ξαναγίνει υποψήφιος ο πρόεδρός μας, ίσως γίνουν πρόωρες εκλογές λίγους μήνες νωρίτερα απο το 2028, δηλαδή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2027».

«Δεν είναι τυχαίο που λένε πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται για μεγαλες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για το 2027. Μήπως είναι για πρόωρες εκλογές».

Εντυπωσιακή υποδοχή στην Αιθιοπία για Ερντογάν

Στο μεταξύ, εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε στον Τούρκο πρόεδρο η κυβέρνηση της Αιθιοπίας κατά την επίσκεψή του στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Ερντογάν προχωρά με τον πρόεδρο της Αιθιοπίας, εκατοντάδες παιδιά χορεύουν υπό τους ήχους τραγουδιού στα τουρκικά με τους ακόλουθους στίχους:

Δίχως να σταματήσουμε 

δίχως να διχαστούμε έχουμε σταθερότητα

Για ένα δίκαιο μέλλον

Εχoυμε δικαίωμα στην ανεξαρτησία 

ο λαός σου είναι η εξουσία που σου λέει να συνεχίσεις

O ηγέτης του λαού είναι ο Ερντογάν!

Αυτή η χώρα καλπάζει όσο εσύ είσαι όρθιος.

Hurriyet: Η συμφωνία που προκάλεσε χαμόγελα στον Μητσοτάκη

Την ίδια στιγμή, η Hurriyet, αναφερθείσα στην υπογραφή μεταξύ ελληνικού κράτους και Chevron-HelleniQ Energy της συμφωνίας για έρευνα υδρογονανθράκων, κάνει λόγο για μια συμφωνία «που προκάλεσε χαμόγελα στον Μητσοτάκη».

«Η Chevron» - συνεχίζει η τουρκική εφημερίδα - «θα κάνει έρευνες για αέριο στη γειτονική χώρα».

Milliyet: Το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ θα απογειωθεί τον Μάιο

Στον τομέα των εξοπλιστικών και αμυντικών συστημάτων της γειτονικής χώρας, το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ θα απογειωθεί τον Μάιο, σημειώνει η Milliyet. Από την πλευρά της, η Hurriyet σημειώνει χαρακτηριστικά πως οι ΗΠΑ έχουν ενοχληθεί από το ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας για το ΚΑΑΝ αντί των F-35.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Μανώλης Κωστίδης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Chevron
