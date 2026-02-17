«Η Ελλάδα οικόπεδο με οικόπεδο μοιράζεται το Αιγαίο με τις ΗΠΑ», γράφει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο η Sozcu, αναφερόμενη στις χθεσινές υπογραφές μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron - HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων. Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική εφημερίδα κατηγορεί τη χώρα μας πως πρόκειται να στείλει πλοία με τη Chevron σε οικόπεδα που επικαλύπτουν τα τουρκικά, κάνοντας μάλιστα λόγο για «βήμα-βήμα κατάληψη του Αιγαίου».

Την ίδια στιγμή, μεγάλα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης βλέπουν τα πολύ μεγάλα βήματα που κάνει η Ελλάδα για έρευνες υδρογονανθράκων.

Συγκεκριμένα, η Cumhuriyet σημειώνει ότι η Ελλάδα πάτησε γκάζι για τους υδρογονάνθρακες, το πρακτορείο Anadolu εστιάζει και αυτό στις έρευνες που θα κάνει η χώρα μας με Chevron-HelleniQ Energy σε Μόρα και Κρήτη, ενώ η εφημερίδα Nefes μιλά για «γίγαντες της ενέργειας» που ξεκινούν έρευνες αερίου στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, εφημερίδες της γείτονος χώρας στρέφουν τα «βέλη» τους προς τη στρατηγική της Τουρκίας, καθώς - όπως λένε - «αντί στην Κύπρο στρίψαμε το τιμόνι στη Σομαλία». Επιπλέον, υπογραμμίζουν πως «οι Ελληνοκύπριοι βγάζουν αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εμείς αφήσαμε έρημη τη Γαλάζια Πατρίδα».

Υπουργός Παιδείας Τουρκίας: Συμπεριλάβαμε τη Γαλάζια Πατρίδα στη διδακτέα ύλη - Βγάλαμε την έννοια του Αιγαίου, τη μετονομάσαμε «Θάλασσα των Νήσων»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν:

«Δεν μπορώ να σας καταλάβω όσου εκφράζουν τις διαφωνίες τους. Συμπεριλάβαμε τη Γαλάζια Πατρίδα στη σχολική διδακτέα ύλη. Το θέμα συζητιόταν στην Ελλάδα επί 15 ημέρες. Συζητήθηκε και από το CHP. Εκπλήσσομαι, δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Για παράδειγμα, στη Λωζάνη δεν υπάρχει η έννοια "Αιγαίο Πέλαγος", υπάρχει η "Θάλασσα των Νήσων". Αναφερθήκαμε λοιπόν κι εμείς στη "Θάλασσα των Νήσων" και δεν έμεινε καμία προσβολή που να μην δεχτούμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι έχετε αντίρρηση. Δεν υπάρχει τίποτα διχαστικό σε αυτά που κάνουμε».

«Αντίθετα, προσπαθούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την υπερηφάνεια να είναι πολίτες αυτής της χώρας, την επιθυμία να ζουν μαζί, κάτω από αυτήν τη σημαία που τους κάνει περήφανους, χωρίς διακρίσεις με βάση την εθνοτική ή τη θρησκευτική τους ταυτότητα».

Γιλντιρίμ: Τη Γαλάζια Πατρίδα δεν καταφέραμε να την αποδεχθούν η Ελλάδα και η τουρκική αντιπολίτευση

Ταυτόχρονα, ο αντιπρόεδρος της Εθνικιστικής Δράσης Γιασάρ Γιλντιρίμ δήλωσε πως «τη Γαλάζια Πατρίδα δεν καταφέραμε να την αποδεχθούν η Ελλάδα και η τουρκική αντιπολίτευση, τα παιδιά μας τη διδάσκονται».

«Mας είπαν αν υπάρχει η Γαλάζια Πατρίδα, έγινε ολόκληρη συζήτηση. Εμείς δημουργήσαμε μια Γαλάζια Πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Δεν δημιουργήθηκε τυχαία , έγινε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Χάγης. Το πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα θαλάσσια σύνορά μας, αυτή η απόφαση έχει ληφθεί οριστικά. Εξελίχθηκε μια συζήτηση σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι η «Γαλάζια Πατρίδα». Εμείς λάβαμε μια απόφαση στο Κοινοβούλιο. Αυτήν την απόφαση από τη μία δεν μπορέσαμε να κάνουμε την Ελλάδα να την αποδεχθεί και από την άλλη τους αντιπροέδρους του CHP που είναι υπεύθυνοι για τις εξωτερικές σχέσεις».

«Όμως το υπουργείο Παιδείας μας έβαλε αυτήν την έννοια στα σχολικά βιβλία. Τώρα πλέον βάζετε τα παιδιά μας να διαβάζουν για αυτήν. Διδάσκονται πού αρχίζει και πού τελειώνει η Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι γίνεται πολιτική! Υπουργέ μου, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά»

Πηγή: skai.gr

