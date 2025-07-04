Ως εθνικό ρέκορντμαν σε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε αιτιάσεις του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Ν. Ανδρουλάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, από το βήμα των “Διαλόγων της Νισύρου 2025”.

Συγκεκριμένα, αν και ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι “ ναι, χάθηκε η μάχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τώρα” σημείωσε ότι “δεν χάθηκε όμως ο πόλεμος κατά της διαφθοράς. Και με όλο το σεβασμό θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, γιατί εθνικό είναι το αληθές, ο εθνικός ρέκορντμαν, ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ σε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια.”.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, “αυτό δεν δικαιολογεί, δεν κάνει κάποιον χαρούμενο να συναγωνίζεται. Όμως, ειδικά όταν έχεις περάσει και εσύ (σ.σ ΠΑΣΟΚ) από τα ίδια φαινόμενα, περιμένει κανείς μια μεγαλύτερη σεμνότητα και μία μεγαλύτερη συνεισφορά στο πρόβλημα”.

Την Δευτέρα το ευρωπαϊκό Task force για τις ενεργειακές τιμές

Αναφορικά με το ζήτημα των ενεργειακών τιμών και των διαφορών που αυτές παρουσιάζουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ο κ.Παπασταύρου σημείωσε ότι “υπάρχει ένα ενεργειακό παραπέτασμα στην Ευρώπη. Υπάρχει μια μεγάλη διαίρεση μεταξύ της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και αυτό είναι πια παρατεταμένο. Για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στα συμπεράσματα αυτό αναγνωρίστηκε.

Όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός το έθεσε επισταμένως και πέρσι τον Ιούλιο και φέτος τον Ιανουάριο με μία συγκεκριμένη επιστολή. Και μπορώ να ανακοινώσω, το οποίο δεν είναι γνωστό, είναι ότι για πρώτη φορά αυτή τη Δευτέρα θα συγκληθεί το task force, το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο πριν δύο βδομάδες, με τη συμμετοχή Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, διαχειριστών ενέργειας και ρυθμιστικών αρχών από την κεντρική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη προκειμένου για πρώτη φορά συντεταγμένα να δούμε το ζήτημα των τιμών”.

Υπόθεση Λιβύης

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Λιβύης και του τουρκολιβυκού μνημονίου, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι “ η Λιβύη έχει το 90% των εσόδων της από τον τομέα των υδρογονανθράκων, οπότε είναι υπαρξιακός τομέας οικονομικής στήριξη για τη χώρα αυτή. Είναι αποκλεισμένη από το παγκόσμιο σύστημα των πετρελαϊκών εταιρειών και στην αρχή, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου πήγε στο Χιούστον του Τέξας και διεκδίκησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών. Ο διαγωνισμός που προκήρυξε 3 Μαρτίου σέβεται απόλυτα τη μέση γραμμή. Το MoU που υπέγραψαν, τα 4 οικόπεδα για τα οποία γίνεται όλη αυτή η συζήτηση ικανοποιούν και τηρούν τη μέση γραμμή. “

Σύμφωνα με τον υπουργό, “Όταν θέλεις να προσελκύσεις τη Chevron ή την Exxon Mobil ή την ΒΡ δεν μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Αν θέλεις να κανιβαλίσεις και να χρησιμοποιήσεις για αλλότριους λόγους αυτά τα οικόπεδα μπορείς να το κάνεις αλλά..”, σημείωσε ο κ.Παπασταύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

