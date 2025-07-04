Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υποδέχτηκε σήμερα στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό της Κίνας, κ. Li Qiang, ο οποίος θα παραμείνει για λίγες ώρες στη χώρα μας, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στη Βραζιλία για τη Σύνοδο της Ομάδας BRICS.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών (Καστέλο). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στις διμερείς σχέσεις από το 2006 και την υπογραφή της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Ο Κινέζος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές των σχέσεων αυτών, με κυριότερη έκφανση την επένδυση της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά και την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών ιδιαίτερα στο πεδίο του τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών. Ο κ. Χατζηδάκης, από τη δική του πλευρά, σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας για διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα και σημείωσε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για συνεργασία με την Κίνα πάντοτε στο πλαίσιο των κανόνων που έχουν τεθεί από την ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα και η Κίνα, ως δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς, έχουν αναπτύξει μια σταθερή σχέση συνεργασίας. Η σχέση αυτή θα προχωρήσει με σεβασμό των υποχρεώσεων της Ελλάδας απέναντι στην ΕΕ και την Ατλαντική Συμμαχία. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα θα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα, καθώς και για την ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και του τουριστικού ρεύματος».

