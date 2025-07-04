Συζητώντας με τη Σία Κοσιώνη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι της Νισύρου», ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επέκρινε την κυβέρνηση ότι αθροίζει ήττες στην εξωτερική πολιτική.

«Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η ελληνική διπλωματία με απόλυτη ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης πάει από ήττα σε ήττα, γιατί δεν είναι προνοητική. Όταν όλοι βλέπαμε ότι η αλλαγή στη Συρία φέρνει στα πράγματα ένα σύστημα εξουσίας πολύ κοντά στη στρατηγική του Ερντογάν, τι έκανε η ελληνική διπλωματία;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης στον απόηχο των πληροφοριών ότι επίκειται τουρκοσυριακή συμφωνία για τον καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ τους παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.

«Η κυβέρνηση όφειλε να προλάβει μέσω της Ευρώπης την επιρροή στη νέα κατάσταση στη Συρία» συμπλήρωσε και έφερε ως παράδειγμα μιας μακρόπνοης στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική τον νόμο 4001/2011 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

«Ήμασταν σε ευνοϊκό περιβάλλον τότε; Η Ελλάδα ήταν στα όρια της χρεοκοπίας και είχαμε στοχοποιηθεί διεθνώς. Κάναμε, όμως, έναν νόμο προνοητικό, που οριοθετούσε τα απώτατα όρια της ΑΟΖ της χώρας. Πάνω σε αυτόν τον νόμο χτίστηκαν όλα τα επόμενα βήματα» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέδειξε, επίσης, τις αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο της Λιβύης, της Μονής Σινά, της πόντισης του καλωδίου ανοικτά της Κάσου και της εισόδου της Τουρκίας μέσω της συμμετοχής των ιδιωτικών εταιρειών της στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν τελικά… “γνώριζε” ο Πρωθυπουργός , ο κ. Ανδρουλάκης απαρίθμησε τα καμπανάκια που χτυπούσε το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά επί χρόνια.

«Το 2020 καταθέσαμε δύο ερωτήσεις. Το 2023 του το είπα στον προϋπολογισμό. Το 2024 τρεις φορές στη Βουλή και μία φορά από την Κρήτη, -από τα Ανώγεια- πριν τεθεί ο Οργανισμός σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Το 2025 κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό όπου του αντέτεινα: "τι κάνεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Έρχεται τεράστιο πρόστιμο". Του το είπα τόσες φορές και με ρωτάτε αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός; Τα γνώριζε και από εμάς, τα γνώριζε και από τους έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ που ο ίδιος άλλαξε. Έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Το πρόστιμο του ενός δισ. ευρώ έχει το ονοματεπώνυμο του Πρωθυπουργού. Τα γνώριζε και τα επέτρεψε: μια “γαλάζια” συμμορία που έχει καταληστεύσει τους ευρωπαϊκούς πόρους».

Και υπογράμμισε με έμφαση: «Ο κ. Σημανδράκος έστειλε δύο επιστολές στο Μαξίμου, έξι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ παραιτήθηκαν και πέντε υπουργοί Αγροτική Ανάπτυξης άλλαξαν, το αυτί του Πρωθυπουργού άκουσε τίποτα; 100%. Τι έκανε; Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα».

Αποδόμησε μάλιστα το κυβερνητικό επιχείρημα περί χρόνιων στρεβλώσεων: «Καταλαβαίνω ότι οι τελευταίοι που υπερασπίζονται αυτό το σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, είναι κάτι “ορφανά” του Καρατζαφέρη και κάποιοι άλλοι “γενίτσαροι”. Δέκα εκατομμύρια αιγοπρόβατα είχαμε το 2019, δεκαοκτώ εκατομμύρια έγιναν το 2025 και μιλάμε για παθογένειες διαχρονικές; Ποιες διαχρονικές παθογένειες; Απλά μαθηματικά!»

«Είχαν επιβληθεί άλλα πρόστιμα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ναι, για θεσμικές αστοχίες όμως. Πρόστιμο και δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ήρθε στη Βουλή και μιλά για “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση – δεν χρησιμοποιώ εγώ τη λέξη αυτή, την αναφέρει η δικογραφία- που έτρωγε τους ευρωπαϊκούς πόρους με απόλυτη κάλυψη δύο υπουργών, δεν έχει ξαναγίνει, συγγνώμη» συμπλήρωσε.

«Μνημόνιο έρχεται στον πρωτογενή τομέα. Όπως έφερε το μνημόνιο ο Καραμανλής στην Ελλάδα, έτσι ο κ. Μητσοτάκης φέρνει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα, με μείωση των επιδοτήσεων κ.α. Ξανά διασυρμός για τη χώρα» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.