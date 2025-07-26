Της Δέσποινας Βλεπάκη

Συντηρείται η πολιτική ένταση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενόψει των μαχών που θα δοθούν στη Βουλή για τη σύσταση εξεταστικής που προτείνει η Κυβέρνηση αλλά και της Προανακριτικής που προτείνουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Την πολιτική κόντρα τροφοδοτεί η αποκάλυψη της επιστολής του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, στην οποία ζητά εξηγήσεις για τους λόγους που ζητείται η παραίτηση του, απαριθμώντας μια σειρά από δράσεις στις οποίες είχε προβεί για την εξυγίανση του οργανισμού.

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επαναλαμβάνει το αίτημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει η πλειοψηφία την πρόταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και συζητείται στην Ολομέλεια την Τετάρτη.

«Εξακολουθεί να μην έχει ευθύνες ο κ. Αυγενάκης; Εξακολουθεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει άγνοια; Ο Πρωθυπουργός μιλούσε με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που είχαν θεσμικό ρόλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ;Μιλούσε με τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης; Δεν του είχαν εξηγήσει τίποτα ουτε ο ίδιος μετά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είχε νιώσει την ανάγκη να ενημερωθεί για έναν Οργανισμό που διοχέτευε 3 δισ. ανά έτος; Μόνη επιλογή για την κυβέρνηση είναι να υπερψηφίσει την προανακριτική επιτροπή, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να παραβιάζει το Σύνταγμα , δεν μπορεί να μπαίνει προσωπικά ο Πρωθυπουργός της χώρας εμπόδιο στη Δικαιοσύνη.» σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στον Βασίλη Χιώτη και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει την πρόταση της ΝΔ για εξεταστική επιτροπή, σε περίπτωση που η πλειοψηφία δεσμευτεί να υπερψηφίσει την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ.

«Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσω την εξεταστική, αν δεσμευτείτε δημοσίως την Τρίτη ότι την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει και την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ. Να σας πω τι φοβούνται; Αν ανοίξουν τα στόματα, ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να είναι Πρωθυπουργός.» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΙ 100,3 με κυβερνητικές πηγές να απαντούν ότι: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη λειτουργία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ως ένα "ντιλάρισμα".»

Πάντως, το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε κάθε τόνο στη στέρεη νομικά πρόταση που δημιούργησε το νομικό επιτελείο του κόμματος υπό τον γραμματέα Δικαιοσύνης του κόμματος Χρήστο Κακλαμάνη και οι βουλευτές προσανατολίζονται να καταψηφίσουν την πρόταση της ΝΔ για εξεταστική επιτροπή αν η ΝΔ δεν ψηφίσει την πρόταση τους για προανακριτική, κάτι που δεν φαίνεται πιθανό μέχρι αυτή την ώρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επιστρέψει από την Τένεδο τη Δευτέρα και θα δώσει μάχη στη Βουλή τόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για Εξεταστική όσο και για την Προανακριτική Επιτροπή, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι οι τόνοι θα ανέβουν κατακόρυφα.

