Στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Τένεδο χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ.κ. Βαρθολομαίου παρέστη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο ανακαινισμένος εντυπωσιακός ναός βασιλικού ρυθμού, είχε χτιστεί το 1819, δεκατέσσερα σκαλιά κάτω από το επίπεδο του δρόμου και χωρίς τρούλο λόγω των οθωμανικών περιορισμών.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά εδώ στην Τένεδο, στα θυρανοίξια του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μία πράξη η οποία αναγεννά τον ελληνισμό στο νησί και πρέπει να έχει συνέχεια με ένα νέο σχολείο, που εύχομαι να είναι η αφορμή να ξαναβρεθούμε την επόμενη φορά.

Δυστυχώς, όμως πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι απόψε είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για την πατρίδα μας. Με πυρκαγιές σε πολλά σημεία της χώρας. Εύχομαι τα πράγματα να βελτιωθούν και εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους πυροσβέστες αλλά και στους κατοίκους που δοκιμάζονται.

