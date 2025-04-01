«Όχι» από Βουλή στο αίτημα Σπίρτζη: «Τον τιμά αυτό που ζητάει, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να γίνει»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην απόρριψη του αιτήματος του πρώην υπουργού Μεταφορών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, προκειμένου να ελεγχθεί με βάση τον νόμο περί ευθύνης για κάθε μήνυση που τον αφορά σχετικά με την σύμβαση 717 κινείται η Βουλή.

Ο κ. Σπίρτζης, που βρέθηκε το πρωί στη Βουλή, απέστειλε επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία ζητεί την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 5 του Συντάγματος, προκειμένου με δική του πρωτοβουλία να εκκινήσει ο έλεγχος για την εμπλοκή του στη δικογραφία που η βουλή είχε απορρίψει τον 11/2023.

Ο πρώην υπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας τη σύσταση προανακριτικής, με βάση νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, όπως είπε, για τη σύμβαση 717. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή τέσσερις μηνύσεις συγγενών θυμάτων που τον αφορούν.

Ο κ. Σπίρτζης επικαλείται το άρθρο 86, παράγραφο 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο: « Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας». «Για να μη μείνει καμία σκιά ως προς τις δικές μου ευθύνες αλλά και για να αποκαλυφθούν έμμεσα οι πραγματικοί υπαίτιοι επαναλαμβάνω το αίτημα μου για την ενεργοποίηση ως προς το πρόσωπο μου της διαδικασίας του άρθρου 86 παρ5 του Συντάγματος τόσο για την διερεύνηση της σύμβασης 717 όσο και για την εξέταση κάθε μιας έγκλησης μήνυσης που με αφορά», καταλήγει ο ίδιος στην επιστολή του.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης, εξήγησε πως το σχετικό αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθώς το άρθρο που επικαλείται ο κ. Σπίρτζης δεν αφορά την περίπτωση του αλλά μόνο εκείνες όπου ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με τη συγκρότηση προανακριτικής έχει ξεκινήσει και για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση – σύμβαση 717 – το αίτημα για σύσταση επιτροπής είχε απορριφθεί.

«Τον τιμά που το ζητάει αλλά πρακτικά και με βάση το σύνταγμα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί διαφορετικά καταργείται η Ολομέλεια της Βουλής» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.