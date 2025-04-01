Λογαριασμός
Σ. Φάμελλος: «Το πρωταπριλιάτικο ψέμα του κ. Μητσοτάκη για τον 13ο μισθό»

«Το πρωταπριλιάτικο ψέμα του κ. Μητσοτάκη ήταν να χαρακτηρίσει την πενιχρή αύξηση του κατώτατου μισθού και ως 13ο μισθό», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Το πρωταπριλιάτικο ψέμα του κ. Μητσοτάκη ήταν να χαρακτηρίσει την πενιχρή αύξηση -του περίπου 1 ευρώ την ημέρα- του κατώτατου μισθού και ως 13ο μισθό», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

«Από τη μια μεριά δίνουν ελάχιστα στους εργαζόμενους και από την άλλη μεριά τα κλέβουν, κυριολεκτικά, με την υψηλή φορολογία και με την ακρίβεια και τα χαρίζουν στα καρτέλ», σημείωσε και κατέληξε: «Επικίνδυνα ψέματα, κ. Μητσοτάκη».

