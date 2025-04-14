Στο πλαίσιο των επισκέψεών του στους Δήμους του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στην Πετρούπολη, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο της πόλης, Βαγγέλη Σίμο. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πρόοδος υλοποίησης μιας σειράς σημαντικών έργων που χρηματοδοτούνται στην περιοχή από την Περιφέρεια Αττικής καθώς επίσης και η επιτάχυνση μιας σειράς επιπλέον σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης.

Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα στην περιοχή είναι:

•⁠ ⁠Η διαμόρφωση πρανών και χώρων άθλησης στο Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ, μέσω χρηματοδότησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Περιφέρειας, με φορέα υλοποίησης τη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.

•⁠ ⁠Η κατασκευή του 9ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική», επίσης με φορέα υλοποίησης τη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.

•⁠ ⁠Η δημιουργία δεξαμενής ανάσχεσης ομβρίων υδάτων στο Ποικίλο Όρος, έργο υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, με προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ.

•⁠ ⁠Έργο αστικής ανάπλασης και βελτίωσης των βιοκλιματικών δεικτών με έμφαση στο πράσινο και τη βατότητα σε κοινόχρηστους χώρους, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, επίσης μέσω της ΟΧΕ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έχω συνηθίσει να είμαι πολύ προσεκτικός στον τρόπο που δομώ το σχέδιο μου για την Περιφέρεια, και για τις 66 «γειτονιές» της. Γιατί το λέω αυτό; Διότι υπάρχει μια γενική λογική που λέει ότι για να είμαστε αρεστοί πρέπει να λέμε σε όλα «ναι». Εγώ όμως, από την πρώτη στιγμή το ξεκαθάρισα: Αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε προς τους πολίτες, θα είναι αυτά που πραγματικά θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε.

Προχωράμε με μια σειρά από σημαντικά έργα για κάθε Δήμο και δημιουργούμε μια νέα «δεξαμενή» για την ένταξη επιπλέον έργων, με τη σχετική συζήτηση να ξεκινά τον Ιούνιο. Αυτά τα επιπλέον έργα στο τέλος της θητείας μας, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί, ή έστω οριστικά δρομολογηθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι ενεργά εργοτάξια αν μη τι άλλο. Οτιδήποτε άλλο, για μένα θα ήταν αποτυχία».

Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης πραγματοποίησε αυτοψία στο Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης, όπου αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει το έργο διαμόρφωσης των πρανών και η γενικότερη αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Κατά την επίσκεψη, ενημερώθηκε επιτόπου από τα τεχνικά κλιμάκια για την πρόοδο των μελετών και των αδειοδοτήσεων και τόνισε τη σημασία της συγκεκριμένης αθλητικής υποδομής ως σημείο αναφοράς για τη νεολαία και τον αθλητισμό της ευρύτερης περιοχής.

«Το Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, είναι χώρος ζωής για τους πολίτες. Ο αθλητισμός αποτελεί πυλώνα υγείας, κοινωνικής συνοχής και ευκαιριών για τους νέους μας. Και η Περιφέρεια είναι παρούσα για να διασφαλίσει ότι αυτοί οι χώροι θα είναι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε το Θέατρο Πέτρας, έναν εμβληματικό πολιτιστικό χώρο της περιοχής, του οποίου οι υποδομές αναβαθμίζονται πλήρως με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος της παρέμβασης είναι η πλήρης λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του θεάτρου, με σεβασμό στην ιστορία και την πολιτιστική του ταυτότητα.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Βασίλης Λώλος και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη.

Από την πλευρά του Δήμου Πετρούπολης, παρόντες στη σύσκεψη που προηγήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Πετρούπολης, πέραν του κ. Βαγγέλη Σίμου, ήταν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αναπληρωτής Δήμαρχος Θωμάς Κοτσαμπάς και ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου για Αναπτυξιακά Προγράμματα, Σταύρος Ντρες.

